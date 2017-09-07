Минобороны Германии: На учениях «Запад-2017» число военных может превысить 100 тысяч 7.09.2017, 17:46

Число военнослужащих в разы превысит заявленную цифру.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на российско-белорусских учениях "Запад-2017" число военных может превысить 100 тыс. Об этом сообщает DW.

"По мнению главы Минобороны Германии, настоящая количество привлеченных к учениям "Запад-2017" военнослужащих может составлять "более 100 тыс.", что в разы превышает официально заявленную цифру в 12,7 тысячи участников", - говорится в сообщении. Согласно информации издания, в НАТО считают, что одной из причин, почему российские военные занижают число военнослужащих, является стремление России обойти правила прозрачности военных учений.

"Я считаю, что мы здесь имеем дело с демонстрацией возможностей и силы русских", - резюмировала Урсула фон дер Ляйен. Отметим, учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года в Беларуси и на западных территориях России. Напомним, ранее сообщалось, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подверг критике Москву за то, что она не была открытой по поводу предстоящих учений "Запад-2017"