Владимир Новосяд: Коммуналка в Беларуси будет расти бесконечно 1 7.09.2017, 21:05

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Цены на коммунальные услуги диктует государство-монополист, причем непрозрачно.

С сентября в Беларуси опять дорожают жилищно-коммунальные услуги. Бывший «депутат» «палаты представителей», занимающийся вопросами реформ в этой области, Владимир Новосяд прогнозирует, что коммуналка будет расти бесконечно, передает «Белсат».

Цены диктует государство-монополист, причем непрозрачно, объясняет он.

Да и само Министерство ЖКХ составляет всего 58 человек, которые обходятся государству в 1 миллион 200 тысяч долларов:

«А сколько стоит вся сфера — вычленить невозможно!», — говорит Новосяд.

Как работает мафия ЖКХ? Почему мы не проводим реформы в этой сфере, как соседние страны? Почему для прокуроров всегда будет работа в области ЖКХ? Об этом — смотрите в видео.