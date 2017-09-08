Белорусские офицеры присягнули на верность Родине 7 8.09.2017, 11:29

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Торжественная присяга прошла на площади Независимости в Минске.

В этом году исполняется 25 лет торжественной присяге на верность Беларуси, которую приняли белорусские офицеры. Фотографии в память об этом знаковом событии опубликовал бывший депутат Верховного Совета Беларуси и журналист Сергей Наумчик.

«25 лет назад, 8 сентября 1992 года, мы, действующие офицеры и офицеры запаса, отметили День белорусской воинской славы - победу под Оршей 1514 - присягой на площади Независимости. С праздником, и - Жыве Беларусь!», - написал Сергей Наумчик.