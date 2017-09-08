День, когда Площадь была заполнена солнцем и народом 5 8.09.2017, 15:44

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Отважный поступок белорусских офицеров 25 лет назад, 8 сентября 1992 года, навсегда останется в памяти.

Как проходила торжественная присяга не верность Беларуси?

– После обретения страной независимости получалось так: новобранцы, приходя на военную службу, принимали вновь утвержденную присягу на верность Беларуси на белорусском языке. Однако офицеры в отличие от солдат и сержантов оставались под присягой Советскому Союзу. Нонсенс! – рассказывает «Салідарнасці» участник знакового события, один из лидеров «Беларускага згуртавання вайскоўцаў» Алесь Станкевич. – То есть офицеры морально и юридически не несли ответственности. Если бы, не дай бог, возникла какая ситуация, они могли сказать: я не присягал Беларуси, поэтому защищать ее не буду.

Активисты «Беларускага згуртавання вайскоўцаў» (БЗВ) выходили с инициативой проведения присяги на Верховный Совет, Совет министров. Неоднократно встречались с высокими начальниками в Министерстве обороны.

– Вначале они были не против проведения присяги, но все откладывали ее и откладывали. Говорили: да еще не время, еще не та ситуация, – вспоминает Алесь Станкевич.

Идеей проведения присяги офицеров на верность Беларуси была захвачена и группа депутатов в парламенте.

– Инициатива принятия присяги принадлежала не только «Беларускаму згуртаванню вайскоўцаў». Она также принадлежала оппозиции БНФ в Верховном Совете, – свидетельствует Валерий Костко, являвшийся на тот момент майором КГБ. – Вообще нельзя сказать, что БЗВ существовало само по себе, а БНФ само по себе. Не было бы БНФ, не было бы и БЗВ.

Не добившись отклика в Минобороны и правительстве, инициаторы проведения присяги решили действовать сами.

Приближалась дата, которая становилась в Беларуси все более известной. 8 сентября 1514 года под Оршей войска Великого княжества Литовского разгромили втрое большую армию Московского княжества. На 8 сентября 1992 года, День белорусской войсковой славы, и было назначено проведение присяги патриотами.

В оргкомитет вошло руководство БЗВ и Народного фронта. Распространялись листовки, тема широко освещалась в прессе. Художники из суполки «Пагоня» изготовили хоругви, портреты исторических личностей, крупный текст присяги и огромный герб «Пагоня».

Торжественная церемония была назначена на вторую половину дня в воскресенье.

– На присягу ехали со всех уголков Беларуси, Солигорска, Борисова Молодечно… Был патриотический подъем, – вспоминает Валерий Костко. – Я возглавлял тогда Молодеченскую структуру БЗВ. Мы, по-моему, заказали два автобуса, в Минск отправилось не меньше 50 человек.

Площадь Независимости была заполнена солнцем и народом. В основном это были люди, прошедшие военную службу – кто рядовым, кто сержантом, кто офицером, рассказывает Валерий Костко.

На сцене, установленной напротив пединститута, находились основатель и глава БЗВ Николай Статкевич, лидер БНФ Зенон Пазьняк, писатель Василь Быков.

Торжественно вышли в военной форме офицеры, продолжавшие службу, и депутаты Верховного Совета. Офицеров возглавлял командир бригады спецназа полковник Владимир Бородач, депутатов – Сергей Наумчик. Выстроились в шеренгу, стали лицом к собравшимся.

Пазьняк произнес речь, в которой рассказал, почему проводится присяга. Николай Статкевич зачитал ее текст. Его слова повторяли все, стоявшие на площади.

– Это было очень красивое зрелище. До сих пор стоит в памяти, – вспоминает Валерий Костко.

Затем лидер БЗВ прошел перед шеренгой в двадцать с лишним человек и каждый расписался в принятии присяги на официальном бланке.

К столикам потянулись с паспортами тысячи военных запаса, желавших подписью засвидетельствовать свое принятие присяги на верность Беларуси. Звучал Полонез Огинского – люди надеялись, что он станет гимном страны, который на тот момент еще утвержден не был. Выступили музыканты, поэты, историки.

– Мы все почувствовали, что мы одна нация, один народ, – говорит Валерий Костко.

Событие 8 сентября 1992 года заставило власти провести официальное принятие присяги всеми офицерами. 31 декабря 1992 года армейцы, милиционеры, сотрудники спецслужб приняли присягу на белорусском языке под бел-красно-белым флагом и гербом «Пагоня».