Шести литовским депутатам отказали в получении белорусских виз 1 8.09.2017, 17:17

Лауринас Кащюнас

Фото: DELFI

Парламентарии собирались принять участие в дискуссии на тему военных учений «Запад-2017».

Шесть литовских парламентариев, которые намеревались в понедельник принять участие в мероприятии белорусской оппозиции в Минске, не смогли получить белорусские визы, сообщает delfi.lt.

Парламентарии собирались принять участие в дискуссии «Региональная безопасность: вызовы и перспективы» по приглашению председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько.

Как подтвердил консерватор Лауринас Кащюнас, визу не получил ни один из членов литовской делегации. Кроме него, в Минск планировали ехать коллеги по партии Раса Юкнявичене, Аудронюс Ажубалис, остановивший членство в Литовском либеральном движении Гинтарас Стяпонавичюс, «аграрий» Эгидиюс Варейкис и социал-демократ Риманте Шалашявичюте.

«Мы должны были обсуждать региональную безопасность. Должны были участвовать по приглашению Лебедько, там должны быть все представители оппозиции. Мы должны были участвовать в понедельник, так, наверное, будем участвовать «по Скайпу», не так легко будет нас отключить, - сказал Кащюнас. - Месседж, который мы хотели отвезти, очевиден - что мы хотим, чтобы у нас был независимый, самостоятельный сосед, и мы надеемся, что после военных учений эта самостоятельность еще останется, особенно в военной сфере».

По его словам, главным акцентом дискуссии должны были стать начинающиеся на следующей неделе совместные российско-белорусские военные учения «Запад — 2017».

«Мы хотели независимой Беларуси, но, оказывается, тот диалог, который ведется, он скорее селективный со стороны Лукашенко. Испугался шести парламентариев», - выразил свое удивление политик.

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

Сегодня на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».