Акция предупреждения в Минске (Онлайн-репортаж, видео) 22 8.09.2017, 18:22

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Фото: «Радыё Свабода»

(обновлено) В центре Минска прошла акция против учений «Запад-2017».

8 сентября — День белорусской воинской славы.

Акция, организованная Белорусским Национальным Конгрессом, началась сегодня в 19.00 на Октябрьской площади Минска. Затем участники акции прошли на место принятия Присяги Свободы к памятнику Якуба Коласа. В Акции предупреждения приняли участие 500 человек. Единогласно принята резолюция, в которой говорится:

- Мы, патриоты Беларуси, выражаем свой протест против втягивания нашей страны в военное противостояние России против Украины и блока НАТО.

Мы поддерживаем положение Конституции о «стремлении Беларуси к нейтралитету» и не хотим присутствия чужих войск на нашей земле.

Мы расцениваем военные учения «Запад-2017», как угрозу суверенитета нашей страны.

Мы чтим память наших предков - воинов Крутогорья, битвы под Синими Водами, Грюнвальда, Клецка, Орши, косинеров Калиновского, слуцких повстанцев и партизан Второй мировой войны.

Мы считаем их подвиг высоким примером служения Отечеству и предупреждаем всех возможных агрессоров о нашей готовности защищать независимость Беларуси с оружием в руках. Жыве Беларусь!

Объявлено, что 20 октября в Беларуси пройдет «Марш рассерженных белорусов — 2.0».

Charter97.org вел онлайн-репортаж с акции. Видео - «Радыё Свабода», «Белсат» и «Наша Ніва».

21:00

Сайт Charter97.org заканчивает онлайн-репортаж. Спасибо, что были с нами!

20:50

Николай Статкевич объявил следующую акцию протеста — 20 октября в Беларуси пройдет «Марш рассерженных белорусов — 2.0»

20:48

Николай Статкевич зачитал текст Присяги Свободы. Участники Акции предупреждения приняли ее:

Я, патрыёт Беларусі,

клянуся!:

змагацца за свабоду і незалежнасць маёй краіны;

клянуся!:

берагчы Беларусь у сэрцы маім,

бараніць яе ад любога ворага;

клянуся!:

быць верным Беларусі,

ніколі не здрадзіць маім сябрам,

якія змагаюцца за вольную Айчыну.

Жыве Беларусь!

20:45

Священник Белорусской автокефальной православной церкви зачитал молитву «Отче наш».

20:41

Звучит гимн «Магутны Божа».

20:40

Участники Акции предупреждения пришли к памятнику Якуба Колоса. Здесь должны пройти Присяга Свободы.

Фото: tut.by

20:33

Участники акции скандируют требование освободить политзаключенных, перечисляя фамилии всех узников совести.

20:26

Делегация во главе с Николаем Статкевичем возложила цветы к монументу Победы. Колонна двинулась дальше по проспекту в сторону площади Якуба Коласа.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

20:24

Участники Акции предупреждения, держа в руках огромное бело-красно-белорусское полотнище, скандируют «Белорусы — партизаны».

20:16

Организаторы акции приняли решение отправить делегацию для возложения цветов у монумента Победы.

Фото: «Радыё Свабода»

20:15

Демонстранты дошли до площади Победы. Люди скандируют «Верым! Можам! Пераможам!».

20:02

Звучит лозунг «Русский солдат, иди домой!».

Фото: «Радыё Свабода»

20:01

Участники акции скандируют «Незалежность!»

19:59

Колонна под флагом движется по проспекту Независимости. Люди несут плакат «За мирную Беларусь!».

Фото: «Радыё Свабода»

19:47

Участники акции пошли на площадь Победы, где должна состояться Присяга Свободы.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

19:40

Зачитывается резолюция Акции предупреждения, в которой утверждается, что учения «Запад-2017» угрожают суверенитету Беларуси, и белорусы готовы защищать независимость своей страны, в том числе с оружием в руках.

19:34

Выступает Павел Северинец: «Сегодня наша задача - защищать независимость. Сегодня здесь находятся чужие войска. В Гродно мы уже видели, как белорусский полковник ездит с российским флагом. Позор! Сотни лет лучшие белорусы становились перед мечами и танками и защищали свою страну. Мы сможем защитить свою страну и сейчас! Сегодня мы вышли и за тех людей, которые волей прокремлевского режима находятся за решеткой. Свободу политзаключенным!».

19:32

Выступает Николай Статкевич: «Пока есть патриоты — нация живет. Спасибо, что вы пришли. Пока мы тут есть, Беларусь будет жить! Сегодня нам снова угрожает опасность. На нашу землю пришли чужие войска, чтобы учиться воевать с нашими соседями — Украиной, Польшей, Литвой и Латвией. Мы должны сказать свое НЕТ. Пусть они забирают свои танки и убираются. Если они оставят здесь свои войска и технику — это будет угрожает нашей независимости. Если это произойдет — нас тут будет тысячи».

19:29

Выступает Владимир Некляев. Он поздравил участников акции с Днем белорусской военной славы и рассказал об истории возникновения этого праздника — битве под Оршей. Политик заявил, что люди сегодня собрались на акции, чтобы сказать НЕТ белорусско-российским учениям «Запал-2017» и сказать НЕТ последствиям втягивания Беларуси в военные игры и противостояние России со всем миром.

«Мы вышли не против России и русских, а вышли, чтобы предупредить наше руководство, что политика втягивания Беларуси в военный конфликт угрожает самой Беларуси», - заявил Некляев.

19:24

Участники акции скандируют «Жыве Беларусь!».

Фото: «Радыё Свабода»

19:22

Участники акции остановились у Дворца профсоюзов. Здесь должен состояться митинг.

19:19

Колонна демонстрантов вместе с огромным нацинальным флагом и под патриотические песни двинулась по проспекту Независимости в сторону площади Победы.

Фото: «Радыё Свабода»

19:18

Число участников акции увеличивается. Сейчас на площади около 500 человек.

Фото: «Радыё Свабода»

19:15

Звучит лозунг «Нет российской оккупации!».

19:14

Участники акции развернули огромный бело-красно-белый флаг. Люди скандируют «Жыве Беларусь!».

Фото: @vakalinovsky

19:04

На акции присутствуют уже более двух сотен человек. Из лидеров и активистов оппозиции здесь — Николай Статкевич, Владимир Некляев, Евгений Афнагель, Андрей Шарендо, Павел Северинец, Вячеслав Сивичик, Наталья Папкова, режиссер и сценарист Владимир Халип и другие.

18:57

На акцию принесли колонки. Играют хиты групп «Ляпис Трубецкой», Змитера Войтюшкевича, Brutto, Крамы, N.R.M. Первая песня, которая зазвучала - «Воины света».

18:55

Минчанка, которая пришла на акцию с цветами, говорит: «Я не буду молчать. Мы люди сознательные, мы знаем свою историю и культуру и никто не заставить нас ее забыть. Я категорически против этих учений. Введут войска — а потом будет Крым. Пусть русские солдаты домой едут!».

18:52

Участники акции подняли бело-красно белые флаги. Достали плакаты. Один из них со словами: «Русский солдат, иди домой. Водки здесь нет».

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

18:46

Один из лидеров БНК, поэт Владимир Некляев прибыл на акцию с Экономического форума в польской Крынице.

«Здесь сегодня быть важнее, поэтому я поменял билет и прилетел. Опыт Украины показал, насколько опасной может быть Россия. Хочешь мира — готовься к войне. Не только к войне с пулеметами, но и к духовной, мужской борьбе за свою страну. Глядя, как маршируют гордо тут чужие войска, понимаешь, что свою землю надо защищать. Нам плохо может быть, но им будет еще хуже», - сказал Некляев.

18:43

На акцию пришел координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

«Сегодня у белорусов великий праздник — День воинской славы. Но сегодня на нашей земле чужие войска и очень важно протестовать против присутствия здесь российских войск. Мы готовы защищать нашу независимость мирным способом. Но если понадобится — готовы и по другому», - заявил политик.

18:35

Один из участников акции, секретарь Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Сергей Марцелев, который уже пришел на площадь, сказал, что Россия демонстрирует, что суверенитет Беларуси сегодня ограничен и это подтверждается тем, что на территории нашей страны проходят российские учения. «Белорусы должны сегодня отстаивать собственную честь и независимость страны», - сказал он.

18:29

Перед началом акции Николай Статкевич в интервью «Радыё Свабода» выразил надежду, что акция пройдет достойно, потому что иначе Беларусь рискует стать на путь невозврата:

«Если случится оккупация, то независимо от воли Лукашенко. Никто спрашивать у него не будет. Сейчас все зависит от внутренних российских расчетов. Там другая логика, которую трудно понять стратегам. Даже если такая вероятность составляет 5%, это уже существенно для такого уровня опасности. Поэтому лучше предупредить угрозу, чем расхлебывать кровавые последствия».

18:25

На акцию приехал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич. Политик прибыл на Октябрьскую площадь вместе с журналистами.