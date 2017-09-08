Акция предупреждения в Минске (Онлайн-репортаж, видео)22
- 8.09.2017, 18:22
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(обновлено) В центре Минска прошла акция против учений «Запад-2017».
8 сентября — День белорусской воинской славы.
Акция, организованная Белорусским Национальным Конгрессом, началась сегодня в 19.00 на Октябрьской площади Минска. Затем участники акции прошли на место принятия Присяги Свободы к памятнику Якуба Коласа. В Акции предупреждения приняли участие 500 человек. Единогласно принята резолюция, в которой говорится:
- Мы, патриоты Беларуси, выражаем свой протест против втягивания нашей страны в военное противостояние России против Украины и блока НАТО.
Мы поддерживаем положение Конституции о «стремлении Беларуси к нейтралитету» и не хотим присутствия чужих войск на нашей земле.
Мы расцениваем военные учения «Запад-2017», как угрозу суверенитета нашей страны.
Мы чтим память наших предков - воинов Крутогорья, битвы под Синими Водами, Грюнвальда, Клецка, Орши, косинеров Калиновского, слуцких повстанцев и партизан Второй мировой войны.
Мы считаем их подвиг высоким примером служения Отечеству и предупреждаем всех возможных агрессоров о нашей готовности защищать независимость Беларуси с оружием в руках. Жыве Беларусь!
Объявлено, что 20 октября в Беларуси пройдет «Марш рассерженных белорусов — 2.0».
Charter97.org вел онлайн-репортаж с акции. Видео - «Радыё Свабода», «Белсат» и «Наша Ніва».
21:00
Сайт Charter97.org заканчивает онлайн-репортаж. Спасибо, что были с нами!
20:50
Николай Статкевич объявил следующую акцию протеста — 20 октября в Беларуси пройдет «Марш рассерженных белорусов — 2.0»
20:48
Николай Статкевич зачитал текст Присяги Свободы. Участники Акции предупреждения приняли ее:
Я, патрыёт Беларусі,
клянуся!:
змагацца за свабоду і незалежнасць маёй краіны;
клянуся!:
берагчы Беларусь у сэрцы маім,
бараніць яе ад любога ворага;
клянуся!:
быць верным Беларусі,
ніколі не здрадзіць маім сябрам,
якія змагаюцца за вольную Айчыну.
Жыве Беларусь!
20:45
Священник Белорусской автокефальной православной церкви зачитал молитву «Отче наш».
20:41
Звучит гимн «Магутны Божа».
20:40
Участники Акции предупреждения пришли к памятнику Якуба Колоса. Здесь должны пройти Присяга Свободы.
20:33
Участники акции скандируют требование освободить политзаключенных, перечисляя фамилии всех узников совести.
20:26
Делегация во главе с Николаем Статкевичем возложила цветы к монументу Победы. Колонна двинулась дальше по проспекту в сторону площади Якуба Коласа.
20:24
Участники Акции предупреждения, держа в руках огромное бело-красно-белорусское полотнище, скандируют «Белорусы — партизаны».
20:16
Организаторы акции приняли решение отправить делегацию для возложения цветов у монумента Победы.
20:15
Демонстранты дошли до площади Победы. Люди скандируют «Верым! Можам! Пераможам!».
20:02
Звучит лозунг «Русский солдат, иди домой!».
20:01
Участники акции скандируют «Незалежность!»
19:59
Колонна под флагом движется по проспекту Независимости. Люди несут плакат «За мирную Беларусь!».
19:47
Участники акции пошли на площадь Победы, где должна состояться Присяга Свободы.
19:40
Зачитывается резолюция Акции предупреждения, в которой утверждается, что учения «Запад-2017» угрожают суверенитету Беларуси, и белорусы готовы защищать независимость своей страны, в том числе с оружием в руках.
19:34
Выступает Павел Северинец: «Сегодня наша задача - защищать независимость. Сегодня здесь находятся чужие войска. В Гродно мы уже видели, как белорусский полковник ездит с российским флагом. Позор! Сотни лет лучшие белорусы становились перед мечами и танками и защищали свою страну. Мы сможем защитить свою страну и сейчас! Сегодня мы вышли и за тех людей, которые волей прокремлевского режима находятся за решеткой. Свободу политзаключенным!».
19:32
Выступает Николай Статкевич: «Пока есть патриоты — нация живет. Спасибо, что вы пришли. Пока мы тут есть, Беларусь будет жить! Сегодня нам снова угрожает опасность. На нашу землю пришли чужие войска, чтобы учиться воевать с нашими соседями — Украиной, Польшей, Литвой и Латвией. Мы должны сказать свое НЕТ. Пусть они забирают свои танки и убираются. Если они оставят здесь свои войска и технику — это будет угрожает нашей независимости. Если это произойдет — нас тут будет тысячи».
19:29
Выступает Владимир Некляев. Он поздравил участников акции с Днем белорусской военной славы и рассказал об истории возникновения этого праздника — битве под Оршей. Политик заявил, что люди сегодня собрались на акции, чтобы сказать НЕТ белорусско-российским учениям «Запал-2017» и сказать НЕТ последствиям втягивания Беларуси в военные игры и противостояние России со всем миром.
«Мы вышли не против России и русских, а вышли, чтобы предупредить наше руководство, что политика втягивания Беларуси в военный конфликт угрожает самой Беларуси», - заявил Некляев.
19:24
Участники акции скандируют «Жыве Беларусь!».
19:22
Участники акции остановились у Дворца профсоюзов. Здесь должен состояться митинг.
19:19
Колонна демонстрантов вместе с огромным нацинальным флагом и под патриотические песни двинулась по проспекту Независимости в сторону площади Победы.
19:18
Число участников акции увеличивается. Сейчас на площади около 500 человек.
19:15
Звучит лозунг «Нет российской оккупации!».
19:14
Участники акции развернули огромный бело-красно-белый флаг. Люди скандируют «Жыве Беларусь!».
19:04
На акции присутствуют уже более двух сотен человек. Из лидеров и активистов оппозиции здесь — Николай Статкевич, Владимир Некляев, Евгений Афнагель, Андрей Шарендо, Павел Северинец, Вячеслав Сивичик, Наталья Папкова, режиссер и сценарист Владимир Халип и другие.
18:57
На акцию принесли колонки. Играют хиты групп «Ляпис Трубецкой», Змитера Войтюшкевича, Brutto, Крамы, N.R.M. Первая песня, которая зазвучала - «Воины света».
18:55
Минчанка, которая пришла на акцию с цветами, говорит: «Я не буду молчать. Мы люди сознательные, мы знаем свою историю и культуру и никто не заставить нас ее забыть. Я категорически против этих учений. Введут войска — а потом будет Крым. Пусть русские солдаты домой едут!».
18:52
Участники акции подняли бело-красно белые флаги. Достали плакаты. Один из них со словами: «Русский солдат, иди домой. Водки здесь нет».
18:46
Один из лидеров БНК, поэт Владимир Некляев прибыл на акцию с Экономического форума в польской Крынице.
«Здесь сегодня быть важнее, поэтому я поменял билет и прилетел. Опыт Украины показал, насколько опасной может быть Россия. Хочешь мира — готовься к войне. Не только к войне с пулеметами, но и к духовной, мужской борьбе за свою страну. Глядя, как маршируют гордо тут чужие войска, понимаешь, что свою землю надо защищать. Нам плохо может быть, но им будет еще хуже», - сказал Некляев.
18:43
На акцию пришел координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.
«Сегодня у белорусов великий праздник — День воинской славы. Но сегодня на нашей земле чужие войска и очень важно протестовать против присутствия здесь российских войск. Мы готовы защищать нашу независимость мирным способом. Но если понадобится — готовы и по другому», - заявил политик.
18:35
Один из участников акции, секретарь Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Сергей Марцелев, который уже пришел на площадь, сказал, что Россия демонстрирует, что суверенитет Беларуси сегодня ограничен и это подтверждается тем, что на территории нашей страны проходят российские учения. «Белорусы должны сегодня отстаивать собственную честь и независимость страны», - сказал он.
18:29
Перед началом акции Николай Статкевич в интервью «Радыё Свабода» выразил надежду, что акция пройдет достойно, потому что иначе Беларусь рискует стать на путь невозврата:
«Если случится оккупация, то независимо от воли Лукашенко. Никто спрашивать у него не будет. Сейчас все зависит от внутренних российских расчетов. Там другая логика, которую трудно понять стратегам. Даже если такая вероятность составляет 5%, это уже существенно для такого уровня опасности. Поэтому лучше предупредить угрозу, чем расхлебывать кровавые последствия».
18:25
На акцию приехал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич. Политик прибыл на Октябрьскую площадь вместе с журналистами.