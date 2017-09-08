Фотофакт: «Русский солдат, иди домой! Водки здесь нет» 3 8.09.2017, 18:57

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Фото: «Радыё Свабода»

Белорусы вышли на Акцию предупреждения с креативными плакатами.

На Октябрьской площади Минска сегодня проходит акция против российско-белорусских военных учений «Запад-2017».

Белорусы вышли на Площадь с креативными плакатами.

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.