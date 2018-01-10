Павел Северинец: 25 марта - День единения белорусов 7 10.01.2018, 13:17

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ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ

Выход 25 марта в центр Минска — важное национальное действие.

О значении празднования 100-летия Белорусской Народной Республики 25 марта в центре Минска в интервью сайту Charter97.org рассказал сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец.

- Что для белорусов означает день провозглашения независимости Белорусской Народной Республики?

- 100 лет назад, 25 марта 1918 года, белорусы из разных партий, течений, групп объединились для того, чтобы отстоять независимость нашей страны. На тот момент это была кульминационная точка в истории Беларуси. Перед значимостью события отступили все разногласия. Левые и правые, военные и крестьяне - все потребовали независимости Беларуси!

Это был момент в чем-то даже сверхъестественного объединения народа, который всегда был поделен. 100-летие БНР — важная дата восстановления государственности. Тогда, в 1918 году, провозглашение независимости стало большим праздником единения, который стал маяком, светящим во время страшных испытаний, войн, советского тоталитарного режима. Я уверен, что эта великая дата останется в столетиях. Нашему поколению неимоверно повезло — мы живем в эпоху столетия БНР. Сотни тысяч белорусов будут праздновать этот день!

- Почему, на ваш взгляд, важно в этот день выйти в центр Минска?

- Очевидно, что День воли в этом году нужно торжественно отпраздновать. 25 марта важно показать, что мы не боимся ни существующего режима в стране, ни империи.

Мы - достойные потомки тех людей, которые провозглашали 100 лет назад независимость Белорусской Народной Республики.

Пусть уже третье десятилетие в стране правит режим, из своих когтей нас не отпускает империя, несмотря на это, мы выходим на площади и улицы, чтобы показать, что мы есть, что в конце-то концов эта страна будет нашей.

А до тех пор, пока люди выходят — Беларусь жыве! Нужно держать линию фронта на улице, чтобы она не проходила по квартирам.

Иначе, просто будут заходить в дома и вытягивать из постелей, как в 1937-ом году. Поэтому, выход в центр Минска 25 марта - это важное национальное действие для любого белоруса. Те, кто выйдут на Площадь 25 марта — будут героями новейшего времени. Хочу обратиться к белорусам: Если хочешь быть героем, приходи 25 марта на Площадь!