Учения «Запад-2017» – моделирование реального конфликта? 2 10.01.2018, 20:22

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Угроза для стран Балтии заключается в возможности захвата войсками РФ Сувалкского коридора, соединяющего Литву с Польшей.

Военные эксперты стран Балтии – о вызовах безопасности Североатлантическому альянса со стороны России

Командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас дал интервью немецкой ежедневной газете Bild, в котором сказал, что прошедшие минувшей осенью российско-белорусские военные учения «Запад – 2017» представляли собой угрозу членам Североатлантического альянса, пишет «Голос Америки».

«Позвольте мне ясно заявить: на учениях "Запад-2017" Россия моделировала полномасштабное военное нападение на НАТО. Маневры были направлены не только против стран Балтии, поскольку это была серия учений, охватывавших территорию от Крайнего Севера до Черного моря. Масштаб и охват маневров в целом намного превышали официально заявленные», – подчеркнул генерал Террас в интервью немецкому изданию.

В статье также отмечается: «До сих пор ни один чиновник из страны НАТО не хотел официально подтверждать эту информацию».

Российско-белорусские военные учения, в которых было задействовано большое число военнослужащих и боевой техники, привлекали к себе внимание западных военных экспертов еще до начала маневров. По окончании учений в сопредельных странах отметили негативное воздействие «Запада – 2017» на системы электронной связи. Теперь же речь идет о возможной военной угрозе.

«Маневры и сборы резервистов могут скрывать частичную мобилизацию»

Эстонский военный историк и публицист Игорь Копытин отметил, что слова генерала Терраса следует расценивать как выражение позиции официального Таллинна. «Я думаю, что действия России многими в Эстонии рассматриваются как угроза безопасности балтийского региона», – высказал он предположение в беседе с корреспондентом «Голоса Америки». И уточнил, что, прежде всего, имеет в виду учения «Запад – 2017».

Копытин добавил, что командующий Силами обороны Эстонии оперирует данными, которые проверены компетентными экспертами. «Кроме того, анализ открытых источников дает представление о характере прошедших учений. Обратите внимание на расположение условного противника на территории соседних с Россией государств – Польши, Литвы и Латвии. Это уже говорит о том, что российские военные были готовы вынести боевые действия за пределы своего «союзного» с Беларусью государства. И это, в принципе, соответствует практике советского и российского военного искусства», - считает эстонский эксперт.

В качестве подтверждения своего довода Игорь Копытин привел пример с инцидентом, имевшим место в поселке Майнила 26 ноября 1939 года, когда обстрел этого населенного пункта на советской территории силами РККА послужил предлогом к нападению Советского Союза на Финляндию.

«Так что при оценке потенциальной угрозы со стороны России нужно учитывать и исторический опыт», – подчеркивает Копытин.

–Угроза для стран Балтии заключается в возможности захвата российскими войсками Сувалкского коридора, соединяющего Литву с Польшей. «Также генерал Террас говорит о том, что маневры “Запад – 2017” привлекли больше российских войск, чем официально было заявлено», – заметил собеседник «Голоса Америки».

Отработка военных действий шла не только на территории Беларуси и прилегающих российских областей, но доходила до Кольского полуострова. Был также задействован Балтийский флот с привлечение субмарин, которые были замечены вблизи острова Готланд. Со ссылкой на представителей НАТО и латвийские спецслужбы, Reuters в сентябре прошлого года сообщал о сбоях в работе латвийского мобильного оператора LMT, которые, по мнению экспертов, могли быть связаны с испытанием Россией оборудования, созданного для помех в работе связи.

«Опасность также заключается в том, что маневры и сборы резервистов могут скрывать частичную мобилизацию и развертывание войск. За которыми может последовать реальное нападение. Мы никогда не знаем, в какой момент эти учения перейдут в стадию активной войны.

Но, скорее всего, по расчетам российского Генерального штаба конвенциональным боевым действиям в странах Балтии будет предшествовать управляемое расшатывание внутриполитической обстановки, что уже частично происходит», – отмечает Игорь Копытин. И поясняет, что он имеет в виду пропагандистскую работу российских СМИ, попытки оказать влияние на политику и экономику стран Балтии. «Конечно, генерал Террас говорит, что у нас нет повода сомневаться в лояльности русских, но я отмечу, что есть большая категория русскоговорящих, которые ждут “освободителей с Востока”. Поэтому нельзя сбрасывать со счетов то, что эта часть населения Эстонии может быть использована и даже уже используется Россией для расшатывания обстановки у нас.

Поэтому ничего особо нового в этом интервью сказано не было. Я думаю, что большинство наших военных и политических деятелей разделяют точку зрения Терраса. Недавно было заявление начальника Генерального штаба Сил обороны Эстонии бригадного генерала Мартина Херема о том, что Эстонию за три дня не захватишь. И это говорит о том, что мы готовимся к защите», – подчеркивает Игорь Копытин.

«Наши военные изучают уровень подготовки российской армии»

Член Национального комитета обороны и безопасности Сейма Литвы, бывший министр обороны Литовской Республики Раса Юнкявичене напоминает, что и во время выступлений литовских политиков, и в публикациях прессы неоднократно высказывались оценки, схожие с теми, что прозвучали в интервью Рихо Терраса газете Bild.

«Еще до учений “Запад – 2017” мы знали, что они направлены не только на страны региона – Литву, Латвию, Эстонию, Польшу – но что главная их цель – блок НАТО. И мы являемся лишь своего рода географическим инструментом для того, чтобы проверить НАТО на обороноспособность. Так что интервью генерала Терраса нас не удивило. Он сказал о том, что мы в Литве всегда знали. И мы постоянно говорим об этом», – подчеркнула Раса Юнкявичене в комментарии для Русской службы «Голоса Америки».

Литовский политик также сказала, что во время проходящих в ее стране военных учений «Железный волк», как правило, учитывают реальную обстановку в регионе. «Конечно, НАТО получило очень много информации о том, как действует Россия, и, на мой взгляд, это – очень полезные знания. Наши военные всегда анализируют российские маневры, несомненно, то же самое делают военные и других стран Запада. Они изучают уровень подготовки российской армии, что нового появилось в ее действиях, какие сценарии отрабатывает противоположная сторона, и какие цели были поставлены военным Российской Федерации и Беларуси.

От себя могу сказать, что наш регион мог бы обойтись без таких масштабных учений и без такой дислокации армейских частей, которое мы сейчас имеем у наших границ с российской стороны. Мы ведь не представляем собой опасности – ни Литва, Латвия и Эстония, ни НАТО в целом. И никогда не угрожали России. Почему же Россия тратит такие деньги на свои военные расходы? Для меня это – большой вопрос.

Я думаю, что Россия использует это и во внутриполитических целях. Но, возможно, есть какие-то не совсем психологически обоснованные сценарии, которые рассматриваются в Кремле, для того, чтобы использовать ту военную силу, которая сейчас сосредоточена у наших границ. К сожалению», – отмечает Раса Юнкявичене.

В свою очередь Игорь Копытин отмечает, что учения «Весенний шторм» на территории Эстонии всегда планируются с учетом исходящих от потенциального противника рисков. «Конечно, Силы обороны Эстонии наблюдали за ходом учений “Запад - 2017”, и при разработке сценария не только маневров “Весенний шторм”, но также совместных учений с американской армией – “Saber Strike”, “Baltic Host” в Латвии или проходящих в Эстонии учений “Железный щит”, где задействован наш мобильный батальон.

Поэтому, конечно, наши военные не спят, но риски для того и существуют, чтобы их учитывать», – подытоживает Игорь Копытин.