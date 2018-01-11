Привычки, которые выдают в вас человека из СССР 90 Максим Мирович

11.01.2018, 20:15

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Фото: CORBIS

СССР давно уехал, а вот привычки остались - и они безошибочно выдают в вас человека родом из страны советов.

Что самое интересное — практически все эти привычки уже не имеют реального отношения к нашей сегодняшней жизни, но продолжают "быть в ходу". Отчего так происходит? Думаю, многие вещи продолжают делаться просто по инерции, "потому что так все делают", "потому что так делали раньше" —то есть, не совсем осознанно. Что интересно — когда я указываю на эти привычки своим знакомым, то многие удивляются, задумываются, а некоторые потом и полностью отказываются от этих привычек как от полностью ненужных в современной жизни.

1. Экономить на всём, включая мелочи.

В СССР люди жили достаточно бедно, но при этом бедность была размазана достаточно ровным слоем по всему обществу (жизнь какого-нибудь научного работника не сильно отличалась от жизни сантехника), из-за чего была не так заметна. Способов дополнительного заработка в СССР было не так много, а многие из них считались к тому же незаконными (к примеру, предпринимательство), из-за чего нехватку бюджета было принято покрывать экономией буквально на всём, включая спички — я читал про описания скандалов на коммунальных кухнях, в которых соседям ставили в вину пользование чужими спичками — мол, наш коробок заметно похудел, вы нас ограбили, нажились на нас!

Удивительно, но вот эта привычка экономить буквально на всём перешла и в сегодняшний день — и часто даже вполне состоятельные люди экономят на какой-то ерунде, не замечая крупных, но менее заметных перерасходов. Пример — у человка нет личного авто, он покупает в супермаркете полные сумки недешевых продуктов, отдав за поход в магазин $100-$150 и тащит всё это в общественный транспорт, "экономя" при этом $3-$4 на такси. Встречаю такое сплошь и рядом.

2. Запасаться солью, спичками и крупой.

Хорошие продукты в СССР были дефицитом, и время от времени в магазинах пропадали даже самые простые продукты — например, макароны или крупа. Если крупа появлялась, то было далеко не лишним набрать домой сразу 5-6 упаковок, чтобы был какой-то запас.

Сейчас дефицита давно уже нет, любые товары доступны в любом количестве, да и цена на такие продукты, как макароны или крупа практически не растёт. Тем не менее, многие по старой привычке продолжают набивать кухонные шкафы килограммами гречки, овсянки, пакетами соли и сахара, а также спичками. Для чего это делать сегодня — мне неизвестно.

3. Пить чай с печеньем и прочей ерундой.

Чисто советская пищевая привычка — так называемое "питьё чая", обязательно вприкуску с каким-нибудь малополезным продуктом, вроде печенья, варенья или конфет. В СССР такая традиция существовала в виде каждодневного "полдника" (т.е. приема пищи между обедом и ужином), плюс таким образом часто встречали гостей.

Думаю, нет нужды рассказывать, что ничего полезного в чае (особенно в советском) нет, как нет ничего полезного и в печенье с конфетами. На полдник лучше съесть какой-нибудь йогурт или выпить фреш, или просто съесть яблоко — это намного полезнее. Уверен, что точно так же делали бы и в СССР, будь там в свободном доступе эти продукты. Да и гостей лучше встретить той же фруктовой нарезкой, чем бесконечно сёрбать этот пустой чай непонятно с чем вприкуску.

4. Кушать всё с хлебом.

Ещё одна чисто советская пищевая привычка — абсолютно всё есть с хлебом, даже те продукты, где уже в большом количестве присутствуют углеводы либо мучное — картошку, пельмени, макароны, вареники и т.д. В СССР считалось, что только питаясь с хлебом, можно насытиться — думаю, многие из вас слышали в детстве от мамы или бабушки: "ешь с хлебом, а то не наешься!".

Сейчас все грамотные, и думаю не стоит писать лишний раз, что хлеб — это лишние углеводы, которые кроме притупления чувства голода на более длительный срок, не дают организму ровно ничего полезного. Лично я употребляю хлеб очень ограниченно — только с некоторыми супами, вроде борща, а домой его не покупаю вообще. Если вы до сих пор всё кушаете с хлебом — то ради интереса попробуйте отказаться от этой привычки, ничего не потеряете)

5. Собирать «сувениры» в серванте, коллекционировать.

Страсть к коллекционированию — во многом чисто советская слабость, очень многие жители СССР собирали марки, значки, открытки с Ленином, юбилейные рубли и так далее. В принципе, ничего плохого в этом нет, но я предлагаю посмотреть на это хобби с другой стороны — в те годы люди занимались этим часто просто для того, чтобы чем-то занять досуг, развлечений в СССР было не так и много. Лично я считаю пустым занятием коллекционирование чего-либо, что не имеет какой-то объективной ценности (вроде марок или фантиков от жвачки), но при этом отнимает много времени на поиски, обмены, сортировку и т.д.

Сюда же, кстати, можно отнести сбор всякого хлама вроде посуды в серванте, а также сбор магнитиков на холодильник — как по мне, пустая трата времени и сил.

6. Не выбрасывать старый хлам, иметь «пакет с пакетами».

Ещё одна привычка, родом из СССР — не выбрасывать старый хлам, мусор и остатки продуктов, особенно хлеб (об этом ниже). Жизнь в СССР была довольно бедной, и поэтому люди чаще всего не выбрасывали то, что "когда-нибудь может пригодиться". В закутках, кладовках и шкафчиках любой советской квартиры всегда хранились какие-нибудь старые шурупы, мотки веревочек, топорище от топора, старые стамески и зубила, половинка ножниц, поломанные цанговые карандаши и т.д., и т.п. Всё это бережно хранилось в надежде, что "когда-нибудь это может пригодиться".

Сюда же можно отнести пресловутый "пакет с пакетами", о котором в интернете уже сочинили немало всяких шуточек. Началось всё с того, что обычные целлофановые пакеты (как мелкие прозрачные для фасовки, так и крупные, с ручками и принтом) были большим дефицитом, и обычные одноразовые пакеты становились многоразовыми — после использования их стирали в ванной и сушили на прищепках, а потом складывали в один самый гигантский пакет.

Если у вас дома есть старый, годами неиспользуемый хлам и пакет с пакетами — то срочно его выбрасывайте)

7. Хранить вещи на балконе, стеклить его.

Считается, что стеклить балконы в СССР было запрещено, но это не совсем верно — застекленные балконы стали появляться именно в последнее десятилетие СССР, к примеру, я лично видел довольно много застекленных балконов в Припяти — в которой, как известно, никто не живет с 1986 года. Стеклили балкон обычно для того, чтобы набить его старым мусором, перечисленным в предыдущем разделе, который дополнялся также каким-нибудь старым рассохшимся комодом, наволочкой с сушеными подлещиками, поломанными лыжами "Телеханы" и подшивкой "Науки и Жизни" за 1983-88 годы.

Если вы хотите считаться современным человеком, то никогда не застекляйте балкон в своей квартире — он создан для того, чтобы дышать свежим воздухом, а не хранить там старый хлам. В крайнем случае (если уже застеклили) — не сносите туда мусор, лучше просто выбросьте, старые лыжи вам никогда ни для чего не пригодятся.

8. Ходить дома в майке-алкоголичке и старых тапках.

Не знаю, почему, но часто в СССР было принято ходить дома в самой затрапезной одежде — в лучшем случае это был какой-нибудь засаленный халат, в худшем — растянутые на коленках синие шерстяные треники с оторванными лямками, какая-нибудь старая бесформенная майка и стоптанные тапки. У меня нет версий, почему так было — видимо, считалось, что дома можно ходить в чем угодно, "всё равно никто не видит".

Что интересно — эта привычка во многом перекочевала в современность. Я время от времени бываю в гостях у друзей и часто вижу их соседей, что выходят в подъезд "в домашнем" — покурить, забрать газету или вынести мусор. Те же люди, что выходят на улицу в красивой одежде, новой обуви и с прической, дома ходят абы в чём.

9. Верить в бытовые суеверия.

Из старых времён (из СССР, а то и раньше) в нашу жизнь пришло множество бытовых суеверий, как-то: не выносить мусор по вечерам, бояться просыпать соль или не выбрасывать старый хлеб. Очень многие эти суеверия были привезены в город как раз в советские времена, с процессом массовой урбанизации. В старые времена (особенно в сельской местности) они действительно имели смысл — к примеру, из-за рассыпанной соли (которая одно время стоила очень дорого) действительно могла вспыхнуть ссора, а хлеб не выбрасывали, опасаясь голода и неурожая — в сельских домах был целый отдельный мешок для сбора корок, оставшихся с обеда. Если год был урожайный — то старые сухари скармливали хрюшкам.

Очевидно, что в XXI веке в такие суеверия верить попросту смешно — они не имеют никакого практического значения и уже практически никак не связаны с нашей современной жизнью.

Максим Мирович, maxim-nm.livejournal.com