В Зимбабве появился первый миллиардер 1 12.01.2018, 11:16

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Страйв Мосиива сделал состояние на торговле мобильными телефонами.

Зимбабве – одна из самых бедных стран в мире, и до недавнего времени среди долларовых миллиардеров не было ни одного зимбабвийца. Однако в новый рейтинг богатейших людей Африки по версии Forbes вошел телекоммуникационный магнат Страйв Масиива, его состояние оценивается в $1,7 млрд.

57-летний Масиива — главный исполнительный директор и основной акционер Econet Wireless, занимающейся торговлей мобильными телефонами. Также компания инвестируют в финансовую сферу, страхование, электронную коммерцию, возобновляемые источники энергии, образование и пр.

Среди других активов Масиивы – контрольный пакет акций Liquid Telecom, предоставляющей волоконно-оптические и спутниковые услуги телекоммуникационным фирмам по всей Африке, доли в сети мобильных телефонов в Бурунди и Лесото, также он инвестирует в финтех и дистрибьюторские фирмы в Африке. Он и его жена Цици основали Фонд «Высшая жизнь», который поддерживает осиротевших детей в Зимбабве, Южной Африке, Бурунди и Лесото.

Акции Econet Wireless за последний год выросли примерно в пять раз, с $18 до $90 за штуку, что и позволило Масииве войти в рейтинг. В июле прошлого года Liquid Telecom успешно привлекла $700 млн за счет выпуска облигаций и долгосрочного кредита от международных финансистов.

В целом за год число долларовых миллиардеров в Африке увеличилось с 21 до 23 человек, а их суммарное состояние – с $70 до $74,5 млрд. В первую очередь это произошло за счет роста фондовых рынков и подъема цен на сырьевые товары.

Самым богатым африканцем седьмой год подряд стал нигерийский цементный магнат Алико Данготе, состояние которого Forbes оценивает в $12,2 млрд. Это на $100 млн больше, чем год назад. Данготе также инвестировал в компанию по производству удобрений и крупный нефтеперерабатывающий завод. Он, как ожидается, начнет работу во II квартале этого года.

Второй номер в списке — наследник алмазной империи Ники Оппенгеймер из ЮАР с состоянием $7,7 млрд, что на $700 млн больше, чем в прошлом году. Оппенгеймер — один из восьми южноафриканцев в списке, что делает ЮАР лидером на континенте по числу миллиардеров. Также в рейтинге — шесть египтян, трое нигерийцев, двое марокканцев и по одному представителю Алжира, Анголы, Танзании и Зимбабве.