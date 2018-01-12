Сеул предложил КНДР сформировать общую хоккейную команду на Олимпиаде 1 12.01.2018, 15:37

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Фото: AFP

Южная Корея и Пхеньян продолжают переговоры.

Южная Корея предложила КНДР организовать совместную процессию спортсменов двух корейских государств на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пхёнчхане в феврале, а также сформировать общую женскую команду по хоккею. Об этом заявил заместитель министра спорта Южной Кореи в Но Тэ Кан в пятницу, 12 января, в Сеуле, сообщает DW.

"В ходе межкорейских переговоров, состоявшихся на этой неделе, мы выдвинули различные предложения, включая формирование совместной женской команды по хоккею и проведение совместного марша на Олимпийском стадионе", - цитирует слова чиновника южнокорейское информационное агентство "Рёнхап".

Ранее Пхеньян сообщил, что на этих переговорах Северная Корея согласилась прислать на игры в Пхёнчхане большую делегацию, включая группу чирлидеров.