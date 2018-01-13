«Не можете обеспечить зарплатой — в отставку!» 22 13.01.2018, 9:46

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Источник: Сергей Елкин/RFE

Зарплаты в Беларуси уже меньше минимума.

По данным Белстата, у некоторых белорусов ежемесячные ресурсы не превышают и половину бюджета прожиточного минимума.

В январе-сентябре прошлого года среднедушевые располагаемые доходы почти 9,5 тысячи человек не дотягивали до 95 рублей (47 долларов США) — половины бюджета прожиточного минимума. Согласно данным официальной статистики, белорусов, которые живут за национальной чертой бедности, стало больше, по сравнению с предыдущим годом.

На дискуссионных площадках в интернете белорусы рассказывают свои жизнненные истории.

Один из пользователей признается, что никогда не думал, что может оказаться в положении, когда придётся жить на 174 рубля (87 долларов США) в месяц на двоих человек.

«В марте прошлого года ФСЗН поставил мой счёт ИП в банке на картотеку и всё, что бы я ни заработал, забирает. Написал письмо в вышестоящую инстанцию, но пришли те же из местного фонда, обследовали жилищные условия, сказали, что слишком хороший дом, и написали отчёт, что с голоду не умираем».

На самом деле за чертой бедности у нас гораздо больше людей.

«Не у всех пенсионеров средняя пенсия, у ушедших в последние 5-10 лет получается 230-270 рублей. После оплаты ЖКХ, услуг связи и лекарств как раз и остается 100 рублей. Вот и живут на них, если не подрабатывают. Если у молодого есть шанс на изменения, то старики и инвалиды уже не выкарабкаются из неумолимой нищеты».

Кто-то привел статистику потребления мяса в стране в качестве аргумента, мол, как мы можем быть такими бедными, если столько едим мясной продукции.

«Сельчане, если бы не держали птицу, точно копыта бы откинули, - парировал пользователь форума. - Вот вам и мясо. Но свое. А в магазинах берут в основном курятину. Скоро уже закукарекаем от этой курятины...»

Читатели сайта Charter97.org в комментариях к статьям об уровне жизни белорусов категоричны:

«Ну, коль власть не может обеспечить работой с достойной зарплатой, она должна подать в отставку. И другого не дано. Это их долг и обязанность. Если взялся за гуж не говори, что не дюж - так гласит поговорка. Но Костевич с бывшей Щеткиной нарисуют то, что хочется услышать избранному. Ну, он как малое дите - чем бы не тешилось, абы не плакало. И что остается бедному белорусу? Искать работу в других странах. Что он и делает и правильно делает. И что они будут делать, если начнут уезжать и их семьи? Выживать стало невыносимо».

«Какая официальная статистика? Как всегда врут. Число нужно умножить во сто раз!»