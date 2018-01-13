Брестские гимназисты создали для смартфона приложение с дополненной реальностью 1 13.01.2018, 15:41

1,309

Оно позволяет «оживить» уличную рекламу, школьный учебник и даже ресторанное меню.

Дополненная реальность - новый тренд, который стремительно набирает популярность и быстро становится востребованным. Что же это такое? Проще говоря, это IТ-продукт, в котором на реальный мир в прямом смысле слова накладывается виртуальный. Простой пример, пишет vb.by.

Компания Ford планирует создать серию автомобилей, в которых на лобовое стекло перед глазами водителя будут выведены необходимые параметры с панели проборов: скорость, расход топлива, пробег. Знаменитая на весь мир игра Pokemon Go - еще один виртуальный продукт с дополненной реальностью.

И картинка оживает!

В кабинете информатики гимназии № 1 встречаюсь с разработчиками мобильного приложения Ugmi: Романом Демидовичем (10 «А»), Дмитрием Кулаженко (11 «А») и Владиславом Олешко (9 «В»). Каждый в своем юном возрасте неоднократно становился победителем всевозможных конкурсов и участвовал в научных конференциях. Теперь гимназисты в команде работают над общим проектом и поясняют механизм работы изобретения:

- Вы проходите по улице и видите, например, афишу какого-нибудь спектакля. Хотите получить больше информации - достаете телефон, включаете приложение Ugmi и наводите камеру смартфона на плакат. Приложение определяет по картинке, о чем идет речь, и выводит на экран статью, видео, фотогалерею и т.п., - поясняет Роман Демидович.

На учебной доске висит афиша популярного фильма. По краям изображения располагаются черные кольца - так называемые Ugmi-метки. Владислав наводит смартфон с включенной камерой на картинку, и всего через пару секунд вместо застывшего рисунка на экране смартфона появляется трейлер фильма. Вуаля! Киногерой ожил. И владелец гаджета «вооружен» новой информацией.

Конкурс обостряет разум

На создание новинки, аналогов которой пока нет в мире, ушло около 3 месяцев. Но окончательный вариант еще не готов: молодые программисты расширяют возможности своего приложения, чтобы его можно было использовать в различных сферах - в рекламе, в учебе, в музеях... А начиналось все так:

- На районной конференции учителей информатики сообщили, что Министерство образования объявило конкурс среди учащихся «Нейросети и компьютерный интеллект», - рассказывает учитель информатики гимназии № 1 и руководитель проекта Ugmi Ирина Горбацевич. - Честно говоря, у нас на тот момент даже не было идеи. Собрала своих учеников - Романа, Дмитрия и Владислава. А они предложили: давайте попробуем.

Ирина Юрьевна рассказывает о проекте и о своих ребятах - и сразу понятно, что именно она мотивирует талантливых учеников, горит сама и зажигает новые звезды в своих учениках. Ирина Юрьевна (лауреат премии президента II степени, областных премий и конкурсов, призер республиканского конкурса «Компьютер. Образование. Интернет») выпустила уже не одно поколение молодых «айтишников», победителей олимпиад и других интеллектуальных соревнований. Но главная награда для нее - творческая атмосфера кабинета, куда ребята сбегаются на переменах и где остаются допоздна после уроков.

В августе идея, взятая за основу Ugmi, пришла Роману Демидовичу: «Я давно обратил внимание, что некоторые объявления недостаточно информативны. Сейчас популярна в мире дополненная реальность. Так и зародилась идея соединить технологию и потребности людей».

Всю программу ребята писали полностью сами, включая алгоритмы, оптимизацию... Самостоятельно создавали Ugmi-метки, логотип и сайт приложения. У каждого участника команды была своя задача. Но лишь слаженная совместная работа привела к результату - приложение готово.

Метки на будущее

Проект Ugmi занял 2-е место в финале конкурса «Нейросети и компьютерный интеллект» - единственный из Брестской области. Некоторые менторы конкурса уже заинтересовались приложением брестских гимназистов и прочат ему успех на рекламном рынке. Тем временем юные программисты дорабатывают его, чтобы использовать, например, в учебе. Ugmi позволит получать дополнительную информацию из учебников, на которых будут стоять Ugmi-метки. Можно использовать приложение для наглядного изучения меню в ресторане: навел камеру смартфона на какое-нибудь замысловатое название блюда - и через несколько секунд уже видишь, как оно выглядит и из чего состоит.

Проект Ugmi сейчас участвует еще в одном конкурсе: «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса» молодежных инновационных проектов, который проводит Министерство образования совместно с СООО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). Там проект брестчан был отмечен специальным призом Парка высоких технологий. Кто знает, возможно, разработка брестских гимназистов «выстрелит» так же успешно, как проект других брестчан - Артема Ставенко и Кирилл Чикеюка. Основатели компании «Kinomo» стали победителями престижного зарубежного конкурса благодаря своей разработке в IТ-сфере - проектору 3D-голограмм, который стал успешным на рекламном рынке.

Параллельно с Ugmi ребята совместно разрабатывают еще одну программу - редактор интерактивных контурных карт, которую можно применить в учебном процессе. Преимущество ее - в наглядности. Дети смогут показывать маршруты исторических походов, указывать направления, обозначать объекты на карте и многое другое.