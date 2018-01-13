Оргкомитет по проведению акции в День Воли соберется 16 января 1 13.01.2018, 16:12

3,473

К празднованию столетия провозглашения БНР должна присоединиться вся национальная элита.

Как сообщает пресс-служба БНК, об этом заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев. Политик рассказал о подготовке к первому заседанию оргкомитета по проведению массовой акции в центре Минска в День Воли:

— Столетие провозглашения БНР — это праздник всего белорусского народа. Исходя из этого, демократическая оппозиция должна приложить все усилия для того, чтобы достойно отметить эту дату. Поэтому и я, и мои коллеги по Белорусскому Национальному Конгрессу делаем все возможное для объединения усилий всех патриотических сил и для совместного проведения акции в День Воли. Сначала казалось, что эти усилия будут тщетными — мы не всегда встречали положительный ответ от лидеров титульных партий и объединений. Но в последние дни появилась надежда, что единства достигнуть удастся.

16 января, в 14:00 в офисе профсоюза РЭП пройдет встреча, посвященная подготовке акции 25 марта. На нее мы лично пригласили более 30 человек. Среди них не только представители политических партий и организаций, но также писатели, художники, музыканты, историки, ученые. Мы бы хотели, чтобы к празднованию столетия БНР присоединилась вся национальная элита и помогла провести его на соответствующем уровне.