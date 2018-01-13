В каком космосе живет Путин? 2 Александр Горный, «Эхо Москвы»

13.01.2018, 20:42

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Правила игры в современной России — думать на кухне об одном, а писать так, как надо.

Владимир Путин живёт в космосе или он считает россиян полными лохами. Именно такой вывод получился у меня после просмотра его встречи с руководителями СМИ и информагентств. Его комментарий по поводу персонажа, которого он боится называть по имени, мне показался слабым и непроработанным. Он боится и ненавидит Навального, и именно в этом корень всех бед Алексея, именно поэтому у нас на одного кандидата в Президенты меньше.

Было интересно смотреть на лица участников встречи. Все неглупые ребята, а на лицах было написано крупными буквами, как их воротит от этого театра абсурда, участниками которого они были в очередной раз. Но таковы правила игры в современной России — думать на кухне об одном, а писать так, как надо. Возможно я самый счастливый блогер в России — я пишу то, что думаю.

Навальный не мой кандидат, многие вещи мне категорически не нравятся, но это моё мнение. Если честно, я не понимаю откуда у кандидата без имени столько сил на такую движуху. Мне плевать за кого переживает американская администрация, но невозможно игнорировать тех, кто поддерживает Навального. Их много, очень много и нельзя этого отрицать. Он реальный политик, который идёт в народ и собирает площади сторонников в отличии от Путина, который едет на встречи с рабочими, по совместительству сотрудниками ФСО. Это верх абсурда эпохи правления Владимира Путина. Это на сколько надо бояться свой народ и не доверять ему, который тебя пока избирает?

Я не буду голосовать за Путина, я устал от него, точнее от того, что и кто его окружает и формирует его картину мира, и его бюджет. История с наполнением его предвыборного счета вообще за гранью абсурда. Неужели только один россиянин пожертвовал денег Путину? Ну неужели не было хотя бы тысячи человек в России готовых пожертвовать денег Путину, чтобы показать народную поддержку? Или там в таком космосе, что уже на такие мелочи не обращают внимание, загнав бабло крупняка.

На этих выборах нет кандидата, который мне симпатичен. Один надел, другая Крым считает по международному праву, третий слишком бодрый, четвёртый не боец. Может за Жириновского?

За Путина я не буду голосовать ещё и потому, что он отдал Крым на откуп перекрасившемуся жулью.

Так что продолжаем медленно тухнуть до марта в этом политическом болоте. У страны, у россиян пропал драйв, окончательно исчезли надежды на изменения, без которых у России путь только в тупик. Думаю, Навальному не надо тратить силы на бойкот, он итак случится. Возможно поняв, что явка будет слабая, в АП решили плюнуть на неё и гнать % ЗАВВП.

Но вот какой меня сейчас мучает вопрос. Понятно, что Путин победит, но вот какая на этот раз будет церемония вступления его в должность? Пустая Москва или сгонят улицы народа для народного ликования? Он поедет на Мерседесе или уже на разработке отечественного автопрома? А может провести церемонию в Крыму на построенном мосту?

Александр Горный, «Эхо Москвы»