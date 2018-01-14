Привидения, подземные ходы и исчезнувшие дома: какие тайны скрывает Минск? 3 14.01.2018, 15:17

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Фото: sb.by

Каждый день минчане проходят мимо мест, окутанных секретами и загадками.

С Христофором Хилькевичем, краеведом, журналистом и автором путеводителей, журналисты minsknews.by встретились прямо у входа в Минскую ратушу. Наверное, не случайно…

— Мы в середине «мистического маршрута». Обычно экскурсии по тайному Минску начинаем от Красного костела, а завершаем на улице Зыбицкой, — Христофор подходит к скульптуре войта с ключом от города. У его ног — средневековая карта Минска. — Но не только в центре «сфокусированы» все тайны. Начнем сегодня отсюда, ведь именно здесь, у ратуши, живут привидения…

Уже страшно? Итак, площадь у ратуши и прилегающие к ней переулки и улицы – это некогда большой монастырский конгломерат. Христофор показывает на карту войта и объясняет, что за домики на ней отмечены, что было раньше, а что сохранилось. К чему все эти перечисления? К тайнам! А они у нас в буквальном смысле под ногами – под землей.

— Костелы и монастыри были связаны подземными ходами, которые, говорят, даже доходили до Троицкого предместья, — интригует экскурсовод. — Увы, попасть туда нельзя. Тут, кстати, неподалеку еще есть ходы. Вон там, примерно от нынешнего кинотеатра «Победа». В начале XIX века там красовался монастырь бенедиктинок, оттуда ход вел к доминиканскому костелу, который стоял неподалеку от места, где сейчас находится Дворец Республики. Это самый длинный подземный ход, который был в Минске, – около 350 метров. В высоту – 1,5 метра, в ширину – метр. Правда, закрыт. Но один пожилой экскурсовод рассказывал, что ему удалось пару метров пройти по нему.

Верю — не верю

Христофор предлагает посмотреть прямо – на ратушу. «Знаете ли вы, что здесь живет призрак Михала Володковича?» — спрашивает.

«Кого?!» — и Христофор окунает нас в историю… Дело было в 1760 году. Михал Володкович — дальний минский родственник Кароля Станислава Радзивилла, известного как Пане Коханку, хотел походить на него. Да, был богат, влиятелен, но в минский магистрат, в ратушу, его не брали, ибо пил человек, дебоширил. Не выдержав нехорошего отношения к себе от тех, кто в «клуб» не брал, явился в ратушу он с шашкой. Махал, членов магистрата ранил, но это мелочи по сравнению с тем, что он сделал после, – задел шашкой статую Христа. Вывели его на дворик у ратуши и покончили с человеком. Но в ту же ночь дух его явился в магистрат в поисках обидчиков…

У ратуши стоит новогодняя елка. Прямо на этом месте в начале XX века Иван Пулихов, известный эсер-террорист, пытался совершить покушение на губернатора города Павла Курлова. Бомбу-то Иван бросил, да она не взорвалась. Схватили его и увезли в Пищаловский замок, известный нам сейчас как следственный изолятор «Володарка». Повесили парнишку на воротах тюремного замка.

— С тех пор призрак Пулихова поселился в замке. По ночам он выходит из камер смертников и поднимается на башню, где зажигает свечку… — подытоживает историю Христофор. — Можно в это верить или нет — выбор каждого. Но легенды иначе позволяют смотреть на город. Кстати, обернитесь. Видите здесь здание старше Санкт-Петербурга?

С глаз долой

Краевед указал на республиканский музыкальный колледж. Оказывается, когда-то на этом месте стоял иезуитский коллегиум. Хотя погодите, почему стоял? Он и сейчас здесь – только его не видно. Мистика. Его спрятали в «новое» одеяние.

Тем временем мы прогуливаемся вокруг ратуши, и, подойдя к отелю «Европа», Христофор останавливается, достает смартфон и зачитывает заметку из газеты «Советская Белоруссия» за сентябрь 1940 года: — «Утром все было спокойно, но вдруг показались бомбардировщики, завыли сирены, радиорупоры возвестили: «Воздушная тревога!». Зенитная артиллерия открыла стрельбу, но нескольким самолетам все же удалось прорваться к центру города и нанести немало повреждений. Бомбы упали на площадь Свободы, загорелась гостиница «Европа».

Это статья о противовоздушных учениях: будто бы на Минск напали. Мистика в том, что заметка стала пророческой: меньше чем через год бомбардировщики уничтожили это здание.

Христофор предлагает пойти туда, где можно загадать желание. Ну-ка, ну-ка… Пара минут, и мы в Музыкальном переулке. Самая узкая сохранившаяся улочка Минска, где принято желать себе чего-нибудь хорошего.

— Здесь, если прислушаетесь, заметите и городское эхо… Крикните! – предлагает наш экскурсовод, и я подчиняюсь. Мое «ау» повторил и переулок.

Свислочь уже разлилась

На улице Зыбицкой, где ныне находится духовно-образовательный центр.

— Это здание XIX века восстановили в наше время. А когда-то в нем жила семья купца, у которого, как в сказке, было три дочери, — Христофор показывает на обновленный фасад дома, от которого не ожидаешь мистики. – Две дочки свои, а одна – приемная. Когда выросли, то наняли им гувернера. Тот, как и положено в легендах, влюбился в приемную. Решили они сбежать. О побеге узнали две сестрицы. Связали они сводную, кинули ее в подвал. А дело было весной…

Свислочь разлилась — девушка утонула в том подвале. Приехал за ней гувернер, узнал всю правду и убил сестер. После повесился в этом доме сам. С тех пор, говорят, во время паводков здесь появляются четыре призрака…

Жутко? Да. Интересно? Так точно! Напоследок Христофор Хилькевич показывает, где в Минске стоял замок на болоте, улицу алхимиков и крокодилов, что жили в минских домах. Представляете, сколько всего вы еще не знаете о Минске?