Что выдает человека из СССР Максим Мирович

15.01.2018, 12:40

Раздавать советы и спать на диване - привычки, которые выдают человека из СССР.

Мой недавний пост про привычки советского человека собрал почти 1800 комментариев и полторы тысячи репостов в «Фейсбуке». Я прочитал почти все комментарии и подумал, что неплохо бы написать вторую часть — так как в первом посте многое было упущено. Кое-какие из этих привычек я вынес из комментариев, а кое-что внес из своего первого списка — из того, что не вошло в первую часть.

Итак, в сегодняшнем посте поговорим про привычку «боязни начальства», про привычку считать деньги злом, а также про то, почему многие в СССР так любили раздавать советы и спать на диване.

1. Верить газетам и телевизору.

Привычка, доставшаяся в наследство от СССР — безоговорочно верить всему, что будет сказано на "государственных" телеканалах и в "государственных" газетах. Мол, государство-то нам врать не будет, там говорят только правду и т.д. И многие люди действительно верили советским СМИ — достигалось это, во-первых, многолетним внушением мысли, что "советские СМИ самые честные", а во-вторых — отсутствием какой-либо альтернативы и независимой точки отсчета для сравнения.

Пошатнулась эта уверенность в годы Перестройки, когда вернувшиеся из Афганистана ребята стали рассказывать о том, что там происходит на самом деле, также внес свою лепту и Чернобыль — уж слишком нелепо на фоне всего происходящего выглядели репортажи советских СМИ в стиле "партия и правительство уже ликвидировали последствия небольшой производственной аварии на ЧАЭС имени Ленина".

Впрочем, многие люди и сейчас продолжают безоговорочно верить телевизору и газетам — ведь, как известно, "государственные СМИ врать не будут".

2. Бояться «начальства».

Чисто советская привычка — иррациональный страх перед начальством любого разлива — от какого-нибудь начальника ЖЭСа до партийных руководителей. Почему так происходило? Несмотря на россказни о "стране Советов с подлинным народовластием", в реальности в СССР местные власти не избирались, а назначались "сверху" — следовательно, не были подотчетны народу, а лишь старались угодить более высокому начальству, не особо думая о простых людях.

Из-за этого между гражданами и начальством возникали какие-то странные отношения — в "высоких кабинетах" гражданин всегда имел вид жалкий и просящий, а начальник — вид воинственный и нахальный. Мол — захочу и не подпишу твою бумажку, куда ты денешься? Такие отношения неоднократно высмеивались в том числе и в советских фильмах (например, "Мы с вами где-то встречались" с Райкиным), но по сути сделать с этим ничего было нельзя — это была основа системы.

Многие и сейчас продолжают по старой привычке "бояться начальства", заходя в кабинеты с униженным и просящим видом.

3. Считать деньги злом.

Во все годы существования СССР (пожалуй, за исключением последних 6-5 лет) советским гражданам внушалась мысль о том, что деньги — это очень плохо. Мол, думать надо не о деньгах, а о дружбе, коммунизме и прогулках между березками под аккомпанемент гармониста Фeдора. Западные страны показывались в виде сосредоточения порока, зла и всяческих непотребств, которые возникли из-за денег.

Никто и никогда не озвучивал вслух простую и ясную мысль о том, что деньги сами по себе не хорошие и не плохие — это обычный ресурс, который позволяет человеку быть независимым и строить свою жизнь так, как хочет он сам. Понятно, почему так происходило — состоятельные люди сразу же задали бы вопрос — а зачем нам, собственно, компартия и советская власть, если мы сами в состоянии распоряжаться своими ресурсами и строить нормальную страну? Кто нам вообще имеет права указывать, если мы ни от кого не зависим и ни у кого ничего не просим? Разумеется, в СССР такого быть не могло — советский гражданин должен был быть всячески зависим от государства, дабы выполнять его приказы.

Некоторые по старой советской привычке продолжают считать деньги злом и сейчас. Однажды на улице ко мне подошел бомж и рассказывал, какое зло эти самые деньги, а в конце осведомился — может быть, у меня найдeтся пару рубликов?

4. Привычка не жить в настоящем.

Советский человек часто как бы не жил в настоящем, а жил исключительно будущим. "Вот тут мы построим город, вот эта АЭС через 20 лет выйдет на мощности в 20 тысяч мегаватт, через столько-то лет мы будем жить при коммунизме и т.д.". В принципе, думать о будущем не так уж и плохо, но в СССР это носило несколько странный и абстрактный характер — мысли о будущем подменяли собой сегодняшнюю действительность, часто весьма неприглядную. Сегодня ты живешь в коммуналке — но завтра-то наступит коммунизм, что нам думать о твоей коммуналке, подумаем лучше о будущем!

Что удивительно — эта привычка рассуждать о каком-то абстрактном будущем вместо конкретики в настоящем перекочевала из СССР в речи нынешних политических популистов. Я слушаю их и слышу всe те же абстрактные рассуждения о "борьбе с коррупцией и казнокрадами" и ни слова не слышу о том, как они планирую улучшить жизнь и финансовое положение каждого конкретного человека.

5. Раздавать советы без спроса.

Одна из самых распространенных советских привычек — раздавать направо и налево советы, даже там, где об этом не просят. Нередко советы раздавались безапелляционным тоном, с воинственной готовностью сделать собеседника личным врагом — в том случае, если он не послушается совета. Красите стены в белый цвет? Надо обязательно в зеленый — он признан наукой самым "успокаивающим". Свистите в доме? Зря, плохая примета — денег не будет! Ловите "вражеские голоса" в поисках информации о Чернобыле? Вам же ясно сказали по телевизору — небольшая авария, партия и правительство уже в курсе, чего вам ещe надо!

Сюда же можно отнести тотальное неуважение к личному пространству — нечувствительность к дистанции, неуместное подкладывание еды за столом и подливание алкоголя, приставание с личными вопросами (после которых опять же следует раздача советов) и т.д.

6. Обставлять квартиру чем попало, спать на диване.

В принципе, мебельную "эклектику" в советских квартирах можно было легко понять, и отчасти это не зависело от граждан — многие просто обставляли свои квартиры тем, что удалось купить или как-то иначе"достать", и ничего плохого в этом нет — люди крутились, как умели.

Удивительно другое — уже сейчас, через много лет после конца СССР, многие люди продолжают жить советскими привычками, обставляя свои квартиры разнокалиберной мебелью в непонятных стилях — вместо того, чтобы подбирать в одну комнату более-менее похожие предметы интерьера. Думаю, происходит так от того, что эти товарищи выросли в типично советских квартирах и просто не замечают, что вещи совсем не подходят друг к другу — привыкли к такому интерьеру с детства.

Сюда же, кстати, можно отнести чисто советскую привычку годами спать на раскладных диванах. В СССР такое практиковалось из-за стесненности пространства — в комнате могло жить 2-4 человека, и спальное место (диван) днем складывалось, чтобы освободить проход. В настоящее время многие семьи по старой привычке покупают в спальню именно раскладной диван вместо кровати с нормальным матрасом, причeм часто диван стоит даже дороже. Почему так происходит — для меня загадка.

7. Одеваться во всякую ерунду.

Тут ситуация похожа на ситуацию с мебелью, раньше был дефицит, народ одевался во что попало — кому что удалось "достать", купить в очереди, выменять у знакомых, сшить и т.д. Сейчас на рынке представлен огромный выбор одежды в разных стилях и разной стоимости. Что ещё интересно — сейчас практически исчезла визуальная разница между дорогой брендовой и обычной одеждой. Если раньше разница между пиджаком от Кардена и пиджаком от фабрики "Красный большевик" была вида за километр — то сейчас разница далеко не так очевидна, особенно если не смотреть на этикетки.

Тем не менее, многие продолжают по старой привычке одеваться во всякую несочетаемую между собой ерунду — хотя полно возможностей прилично одеться за примерно те же деньги.

8. Кричать на детей.

При всех рассказах о "счастливом советском детстве" в СССР считалось вполне нормальным накричать на детей, а то и по заднице ремнем отходить "за непослушание". Накричать на ребенка и прилюдно унизить его могли не только дома, но и в советской школе, причём чаще всего к такому учителю не применялось никаких санкций — учитель относился к категории "начальства" и был "всегда прав".

Справедливости ради надо сказать, что и в западных странах с этим было не все идеально — но в последние десятилетия в лучшую сторону. Впрочем, некоторые поклонники СССР по-прежнему считают, что детей надо поколачивать ремнем, иначе "толка не будет".

9. Считать пенсионеров «людьми с уже прожитой жизнью».

Это скорее не привычка, а мировоззренческая установка, но она тоже берет свой корень именно в СССР. Когда в Союзе человек выходил на пенсию, то чаще всего он уже не занимался никаким делом — ему оставалось просто тихо доживать жизнь, играя в шашки и смотря телевизор. Вспомните хотя бы все эти шуточки из советских фильмов — "вам уже пора в шашки во дворе играть" и т.д. Это очень печально.

Сегодня ситуация кардинально поменялась — во-первых, увеличилась продолжительность и качество жизни, и многие нынешние пенсионеры вовсе не похожи на изможденных беззубых стариков из времен СССР, а напоминают скорее активных и полных сил людей средних лет. Во-вторых — появилось невиданное ранее множество новых возможностей. Сейчас тот, кто вышел на пенсию, может открыть своё дело, заниматься работой в интернете, может даже получить еще одно образование и т. д.

Тем не менее, многие по старой советской привычке продолжают относиться к пенсионерам как к людям "с уже прожитой жизнью" — по-моему, это в корне неправильно.

Максим Мирович