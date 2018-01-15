Демократические силы договорились о совместном праздновании столетия БНР 3 15.01.2018, 21:32

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Оргкомитет призвал власти признать День Воли официальным праздником.

Cегодня в Минске в офисе Партии БНФ прошло расширенное заседание оргкомитета по празднованию 100-летия образования Белорусской Народной Республики. Об этом сайту Charter97.org сообщил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Евгений Афнагель:

- В заседании приняли участие представители большинства демократических партий и движений: художники Микола Купава и Алесь Марочкин, лидеры БНК Владимир Некляев и Николай Статкевич, сопредседатели оргкомитета по созданию партии БХД Павел Северинец и Виталий Рымашевский, лидер «Движения за Свободу» Юрась Губаревич, председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, глава БНФ Рыгор Костусев, лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Cивчик. Всего в заседании оргкомитета приняло участие более 30 человек.

Участниками заседания было принято решение о проведение массовой акции 25 марта в Минске. Единогласно было решено, что акция должна пройти именно в этот день. Празднование Дня Воли начнется на площади Якуба Коласа в 14.00. После этого запланировано проведение шествия по проезжей части проспекта Независимости. Хочу отметить, что абсолютное большинство участников сегодняшней встречи проголосовало именно за формат массового шествия по проспекту Независимости, которое должно закончиться митингом-концертом на Площади Свободы.

Принято решение, что будет подаваться заявление на проведение акции в Мингорисполком. Обсуждался ряд вопросов, среди них - обращение к властям с призывом признать День Воли официальным праздником, установление мемориальных досок, которые связаны с образованием БНР и ее историей, проведение праздничных концертов и мероприятий.

Радует то, что представители всех демократических сил понимают важность празднования Дня Воли, важность проведения массовой демонстрации в этот день. Надеюсь, что присутствовавшие на заседании люди и те, кто присоединится к празднованию Дня Воли, внесут максимальный вклад в достойное проведение мероприятия.

Также было принято решение о создании в составе оргкомитета рабочей группы по проведению массовой акции. Заседание рабочей группы состоится завтра в 14.00 по адресу Кульман 4 (офис профсоюза РЭП). На заседание приглашаются все те, кто готов внести посильный вклад в проведении празднования Дня Воли.