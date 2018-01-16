«Хватит над людьми издеваться!» 15 16.01.2018, 7:57

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Кто хочет, чтобы белорусы трудились за «спасибо»?

Между прыжком в Неман водителя гродненского троллейбуса и иском к начальству работниц птицефабрики «Хальч» в Ветковском районе – расстояние длиной почти во всю Беларусь. Но бросается в глаза одна общая черта: и водитель, и женщины на фабричном конвейере хронически не досыпали. Люди работали по 17-18 часов, а утренняя смена могла идти сразу после вечерней.

Не похоже ли это на начало 19-го века и труд на первых фабриках в Европе? Ситуацию с условиями труда и зарплатой в Беларуси сайту Charter97.org прокомментировал председатель Независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич.

- Что происходит сейчас с правом на 40-часовую рабочую неделю в Беларуси? Такие случаи, как в Гродно или Ветке – это правило или исключение?

- Хочу сказать, что эти два факта – только незначительная часть всего того безобразия и беспредела, который происходит в сфере соблюдения у нас международных трудовых норм. Оба случая показательны: люди в Беларуси регулярно перерабатывают, а при этом совершенно не знают своих прав.

Но это и неудивительно, поскольку годами создавалась контрактная система, при которой все усилия были направлены превращение работников в «новых крепостных». Люди привыкли, что им даже толком не дают читать этот контракт.

Такая ситуация сложилась не только в торговле, но и в сфере услуг, в переработке, на частных предприятиях. Работникам дают подписать «кабальную грамоту» и дальше их судьба никого не интересует. Происходит массовое шельмование людей труда, которых, как и при промышленной революции в Англии, уже ценят меньше, чем оборудование на заводе.

- С какими историями люди обращаются в РЭП? Что вам запомнились больше всего?

- Если бы я начал перечислять все известные факты, это могло бы занять не один день. Мы иногда шутим, что скоро сами перестанет спать и откажемся от выходных – настолько много вопросов по нарушениям норм труда надо решать.

Один из самых распространенных в последнее время приемов: заключать с работниками договор подряда, а потом «кидать» их. При этом сами договора часто и прочитать толком не дают. А что? Ситуация с работой напряженная, все равно кто-то да и согласится работать на кабальных условиях и «подмахнет» непрочитанную бумажку.

Честное слово, хочется собрать за круглым столом всех причастных к этому одурачиванию народа и сказать им просто: «Ребята, хорош над людьми издеваться!». Неужели не понимают, что еще ни у кого не получалось вечно «кидать» людей. Бумеранг всегда возвращался.

И мы поможем ему вернуться. Каждому, кто обратится в профсоюз РЭП, будем оказывать помощь. И главное – будем делать достоянием СМИ каждый факт. Давно проверено: эта публика боится огласки. Кошка знает, чье сало съела. Потому публичного резонанса боятся и власти, и нечестные наниматели.

- Что из того, о чем мы еще не знаем, произошло в последние дни?

- Из «Евроопта» в Заславле обратились люди. Приходило на днях сразу 15 человек. И сегодня еще трое обратилось. Ситуация такая: людям банально не засчитывают стаж. Поучается так: человек трудился, трудился – и все за «спасибо».

- Вот об этом «спасибо» хочется отдельно поговорить. Фактически, как вы сказали, многие перерабатывают. А это вообще оплачивается? Как выглядит ситуация с реальными зарплатами?

- Какое там «оплачивается»?! Как крепостных кормили сказками про «юрьев день», так и для белорусов придумали басни. Зарплатная статистика, как и обещания «по пятьсот» - это из разряда фантазий.

Уровень достатка людей настолько упал, особенно в районных центрах, что они уже и не представляют, как выглядят эти «по пятьсот». А данные статистики по зарплате настолько смехотворны, что даже уже «не греют» душу и воображение. Это же фантом, призрак. Все давно убедились.

Есть статистика, есть кандидатская диссертация, а есть правда. И правда по зарплатам в Беларуси гораздо жестче, чем та статистика, которую нам дают почитать.

- А если конкретно? Вот статистика утверждает: около 9,5 тысяч человек не дотягивали до прожиточного минимума? Это адекватная цифра?

- В разы, в десятки раз, надо умножать цифру тех, кто не может свести концы с концами.

Сюда же надо отнести тех, кто где-то подрабатывает, кто трудится в полторы-две смены, чтобы хоть как-то прокормить семью. Ведь это ненормально – столько работать за минимальное вознаграждение.

Это не может продолжаться бесконечно.

Никого не интересуют цифры пропагандистов. Люди заглядывают в кошелек – и видят правду. А по белорусским ценам, только на продукты у одного человека должно лежать рублей 500 в месяц – чтобы он просто перестал чувствовать себя батраком.

- Такое возможно при нынешней власти?

- Трудно себе такое представить. Ведь мы видим, что кроме падения доходов работающих людей, еще несколько тревожных тенденций: самые способные и здоровые люди уезжают работать за границу, в пенсионном фонде образовалась дыра как минимум в $150 миллионов, а может и больше.

А всласть все эти проблемы упорно пытается переложить на людей. Это недопустимо. Люди здесь ни при чем. А власть как раз – очень даже «при чем».

Давно и несомненно известно, что эта власть «не справилась». Беларуси нужны совсем другие подходы, новые технологии управления страной.

Сегодня отношение людей к власти кардинально поменялось. Все хорошо понимают, кто виноват, у кого «рыльце в пушку». Если бы те, кто управляет страной, завтра бы ушли в отставку, не только я бы с удовольствием поаплодировал им и сказал: «Ребята, спасибо вам говорить не за что, но дайте возможность поуправлять другим».

- Когда-то в Польше люди объединились вокруг профсоюза «Солидарность». Сейчас там средняя зарплата – около 1300 долларов. Смогут ли белорусы наконец объединиться?

- Очень надеюсь на это. Очень хочу, чтобы белорусские рабочие и служащие, люди труда в целом – объединились. Сила и потенциал для этого есть уже сейчас.

Сегодня недовольных властью в десятки, даже в сотни раз, больше, чем тех, кто ей доволен. За нами теперь не только правда, но и абсолютное большинство.