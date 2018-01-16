Решение единогласное - 25 марта идем от площади Якуба Коласа до площади Свободы 4 16.01.2018, 10:48

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Оппозиция приняла первое совместное решение относительно празднования 100-летия БНР.

«Оргкомитет по празднованию 100-летия со дня провозглашения Белорусском Народной Республики принял решение о проведении 25 марта в Минске праздничного шествия по случаю этой выдающейся даты в истории Беларуси. Шествие назначено на 25 марта. Сбор в 14.00 на площади Якуба Коласа, откуда участники праздника отправятся по проспекту Независимости до площади Свободы.

В Мингорисполком будет подана соответствующая заявка.

Заседание было расширенным, в нем приняли участие руководители практически всех демократических партий и организаций. Решение по праздничном шествии принято единогласно - и это первое совместное решение после длительного периода споров и взаимных обвинений, что дает надежду на консолидацию белорусского демократического движения.

Оргкомитет принял также обращение к руководству страны с тем, чтобы день 25 марта, в который была провозглашена независимая Белорусский Народная Республика, стал праздничным. Всенародным, национальным праздником», - написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт и политик Владимир Некляев в «Фейсбуке».

Напомним, 15 января демократические силы договорились о совместном празднование столетия БНР. Участниками заседания было принято постановление о проведении массовой акции 25 марта в Минске. Единогласно было решено, что акция должна пройти именно в этот день. Празднование Дня Воли начнется на площади Якуба Коласа в 14.00. После этого запланировано проведение шествия по проезжей части проспекта Независимости до площади Свободы.