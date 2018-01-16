#БНР100: Рабочая группа согласовала планы по подготовке к празднованию Дня Воли 5 16.01.2018, 19:52

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Сегодня состоялось заседание рабочей группы по проведению массовой акции 25 марта в Минске.

Сопредседателями рабочей группы избраны Григорий Костусев, Павел Северинец и Евгений Афнагель.

Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

- На заседании рабочей группы присутствовали около 40 человек - известных политиков, общественных деятелей, историков, активистов демократических сил из регионов. Были Алексей Янукевич, Вацлав Орешко, Павел Белоус, Павел Северинец, Евгений Афнагель, Дмитрий Дрозд, Нина Стужинская, Елена Толстая, Леонид Акалович, Юрась Губаревич, Славомир Адамович, Алексей Марочкин, Владимир Халип, Николай Статкевич, Вячеслав Сивчик, Владимир Некляев и другие.

Созданы комиссии, которые займутся работой по определенным направлениям - организационный, информационный, художественный, юридический. Назначены ответственные.

Обсуждены и приняты ряд предложений по подготовке и проведению акции:

- Подать заявку в Мингорисполком о проведении 25 марта демонстрации и митинга с концертом. 14.00 - сбор участников на площади Якуба Коласа, 15.00-16.00 - шествие по проезжей части проспекта Независимости и улицы Ленина до площади Свободы, 16.00-18.00 - митинг с концертом на площади Свободы. Заявку подписывают по одному представителю от каждой вовлеченной организации. Свое согласие дали партия БНФ, Движение «За свободу», Движение солидарности «Разам», БСДП, «Арт Сядзiба», профсоюз РЭП, «Народная Грамада», «Европейская Беларусь», ОГП, БХД. Список открыт для представителей организаций, которые готовы быть заявителями акции. Подача заявки планируется на 25 января.

- Запланированы встречи с чиновниками и представителями официальных властей. Цель - совместное празднование Дня Воли или, как минимум, обеспечение лояльного отношения к проведению уличной акции и других праздничных мероприятий.

- Предложено сделать письменные обращения во все профильные министерства. Поручить подготовку обращений и контакты с государственными учреждениями Павлу Северинцу, Григорию Костусеву, Вячеславу Сивчику.

- Принято решение о начале сбора средств для проведения рекламной кампании акции 25 марта. Счет будет опубликован в ближайшее время.

- Утвержден хэштег мероприятия - #БНР100

22 января на очередном заседании национального Оргкомитета по празднованию 100-летия БНР, которое начнется в 18 часов, решения рабочей группы должны быть утверждены.

Вслед за вчерашним заседанием оргкомитета, сегодня оппозиция продемонстрировала единство и решимость. Надеюсь, мы их увидим и 25 марта на улицах Минска, - отметил Максим Винярский.

Как сообщил «Радыё Рацыя» сопредседатель рабочей группы по проведению массовой акции 25 марта Павел Северинец, на концерт по случаю празднованя 100-летия провозглашения БНР будут приглашены известные белорусские музыканты.

- Мы разработали структуру нашей рабочей группы, назначили координаторов из шести комиссий по направлениям. Кроме этого мы проговорили заявку. Будет не менее 10 заявителей от основных партий и организаций. Проговорили конкретный маршрут, который будет предложен для утверждения оргкомитетом. Сбор в 14 часов на площади Якуба Коласа. В 15.00 начало шествия по проезжей части проспекта Независимости до улицы Ленина, по улице Ленина до площади Свободы. И митинг и концерт на площади Свободы.

На концерт будут приглашены Сергей Михалок, Лявон Вольский, Змитер Войтюшкевич и другие исполнители и музыкальные коллективы.