Лев Гудков: Речь идет об имитации всенародной поддержки и одобрения Путина 5 17.01.2018, 10:12

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Лев Гудков

Фото: RFE/RL

Российские власти боятся публикаций исследований по настроениям граждан.

«Левада-Центр» не сможет публиковать результаты социологических опросов о настроениях граждан в ходе президентской кампании из-за своего статуса «иностранного агента», сообщили во вторник российские медиа. Эту новость в интервью Русской службе «Голоса Америки» подтвердил директор организации, доктор философских наук Лев Гудков.

По его словам, «Левада-центр» намеренно внесен в реестр «иноагентов» в рамках стремления Кремля максимально сузить российское информационное пространство накануне выборов, чтобы тем самым лишить граждан возможности делать собственные выводы на основе объективной картины происходящего в стране. А главная задача властей – продемонстрировать имитацию всенародной поддержки и одобрения Владимира Путина на фоне несостоятельности остальных кандидатов в президенты, считает Лев Гудков.

При этом директор «Левада-центра» прогнозирует рекордно низкую явку населения на выборах 18 марта 2018 года и гарантированный новый виток ужесточения внутренних репрессий после всеми ожидаемой победы Путина.

- В свежем докладе Freedom House отмечается общее снижения уровня свобод в ведущих демократиях мира, включая США, а также то, что Россия воспользовалась этим для усиления репрессий против собственных граждан...

- Думаю, что применительно к России действует скорее внутренняя логика авторитарного режима, который теряет поддержку и вынужден усиливать технологию мобилизации общества либо через внешние угрозы, либо через борьбу с внутренними врагами. Действительно, после массовых протестов 2012 года законодательство страны непрерывно ужесточается и соответственно расширяется поле репрессий. Причем не только по отношению к информационному пространству, но и по отношению общественным организациям – НКО, оппозиции. Контроль над всеми публичными сферами становится очень жестким. Мне кажется, что тут вполне понятная логика эволюции режима, который боится потерять поддержку масс. Ведь в противном случае за этим неминуемо последует привлечение руководства страны и ведущих чиновников к суду, к ответственности со всеми вытекающими отсюда плачевными для них последствиями.

- С чем вы связываете включение вас, социологической организации, в реестр «иностранных агентов»?

- На нас не случайно оказывается такое сильное давление уже много лет. Собственно, под нас был изменен закон о некоммерческих организациях и политической деятельности, куда было включено отдельным пунктом проведение социологических опросов. Потому что другой социологической организации с таким правовым статусом как у «Левада-центра» в стране больше нет. Можно считать, что этот закон просто написан под нас. Все неспроста. Мы фиксировали падение поддержки популярности Путина в 2011-2013 годах, снижение позитивных оценок деятельности «Единой России» в 2016 году. И каждый раз за этим следовали ответные акции репрессивного характера: комплексные проверки прокуратуры совместно с налоговой службой. Ну а закономерным итогом стало изменение законодательства и навешивание на нас ярлыка иностранного «шпиона».

- Результаты опросов других социальных служб заметно отличаются от ваших?

- Если брать тренды, то так или иначе все показывают волнообразное движением: либо спад поддержки, либо ее рост. Но в каких-то конкретных вопросах цифры могли расходиться очень сильно. А самое главное – это интерпретация. Мы даем гораздо более сложную картину положения в стране на фоне восторженного одобрения населением нынешнего руководства.

- Можно ли говорить о подлинно демократических выборах в России в контексте всех введенных ограничений?

- Разумеется, нет. Речь идет об имитации всенародной поддержки и одобрения Путина на фоне несостоятельности всех других кандидатов в президенты. Вот собственно этого эффекта и пытается достичь кремлевская администрация. Поэтому поставлены совершенно четкие цели перед губернаторами, избирательными комиссиями: обеспечить высокую явку и высокий процент голосования. Наши же данные говорят о том, что явка будет самая низкая на всем протяжении постсоветского существования страны, а недовольные режимом просто не придут на выборы. Соответственно, увеличится концентрация сторонников Путина, или по-иному – административно мобилизованного электората.

- Что, по-вашему, ожидает страну после избрания нового президента, могут ли измениться приоритеты во внутренней политике?

- Я жду усиления, ужесточения репрессий. Ничего к лучшему просто так не может измениться. Это только кажется, что Путин решает все. На самом деле он точно такой же заложник сложившейся системы, как и все остальные. Если начинаются репрессии, без конца меняется законодательство, то рано или поздно это приводит к ухудшению качества законов, негативному отбору людей во власть – более аморальных, циничных, менее компетентных, но демонстрирующих лояльность правящему классу. Соответственно, это приводит к неэффективной, некомпетентной политике, которая порождает системный кризис в стране. Изменить эту ситуацию очень трудно. Ведь чего, прежде всего, ждут от Путина – изменения судебной системы, придания независимости судьям. Но если это произойдет, то режим рухнет. Потому что он потеряет средство управления. И на это, конечно, никто не пойдет.