Ольге Николайчик незаконно заблокировали телефон 8 17.01.2018, 14:55

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Власти продолжают давление на общественную активистку.

Общественная активистка и кинорежиссер Ольга Николайчик рассказала сайту Сharter97.org о давлении на нее со стороны судебных приставов:

- Утром 14 января я вернулась в Беларусь из Киева и заметила, что у меня не работает мобильная связь. Приехав в Минск, я не могла позвонить ни моим родственникам, ни друзьям, ни доктору. На почте я получила предупреждение от судебных приставов, в котором говорится, что судебный исполнитель запрещает операторам связи МТС и velcom выполнять обязательства по заключенному со мной договору.

Я обратилась к моим юристам в ПЦ «Весна». Правозащитники подтвердили, что у меня нет никаких задолженностей и новых штрафов. Я рассматриваю данную ситуацию не иначе как прессинг и давление. Власти вставляют палки в колеса и стараются парализовать мою жизнь. У меня сильный бронхит и случаются гипертонические кризы. Если мне отключат еще и стационарный телефон - я не смогу даже вызвать скорую помощь. Вот так меня встретила родина. Гадкая ситуация, что еще добавить.