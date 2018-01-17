В Украине закрыли дело против бывшего белорусского бизнесмена 17.01.2018, 16:33

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Тимофей Кохнович

Экстрадицию Тимофея Кохновича отложили.

Прокуратура Киева закрыла уголовное дело, открытое по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов против бывшего белорусского бизнесмена, ныне гражданина Украины Тимофея Кохновичa.

«О закрытии дела я знаю из публичного заявления представителя прокуратуры Киева. Однако пока официального уведомления на бумаге мы не получили», - сказал «Радыё Свабода» Тимофей Кохнович.

В то же время, по его словам, сегодня Апелляционный суд Киева должен был рассмотреть апелляцию прокуратуры на решение суда первой инстанции об отказе в экстрадиционном аресте на 40 дней.

«Прокуратура 11 января обратилась с жалобой, которую сегодня должны были рассмотреть. Но поскольку прокуратура якобы отозвала свою жалобу 12 января и в суд не пришли материалы из суда первой инстанции, то судья сегодня перенес заседание на 1 февраля», - сказал он.

«В этой жалобе прокуратура, как и прежде, утверждает, что я гражданин Беларуси. Именно на этом построена и апелляционная жалоба. Но сегодня представитель прокуратуры не пришел в суд», - добавил Тимофей Кохнович.

Сотрудники Голосеевского районного управления полиции Киева 29 декабря 2017 года провели обыск в доме Тимофея Кохновича и задержали его сначала как гражданина Украины, а позже - как гражданина Беларуси, которого разыскивают белорусские правоохранители по обвинениям в незаконной предпринимательской деятельности на основании запроса с 2008 года. Киевские следователи ходатайствовали перед судом об аресте Тимофея Кохновича, но суд отказался одобрить соответствующее решение.

Тимофей Кохнович говорит, что оружие ему подбросили во время обыска, в подтверждение чего обнародовал видеозапись.

После того как это дело получило в Украине большой резонанс, прокуратура Киева открыла уголовное дело по признакам превышения власти и служебных полномочий сотрудниками Голосеевского управления полиции - теми, кто проводил обыск по месту жительства Тимофея Кохнович и его задержание.