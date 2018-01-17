«Юристы Азаренко хорошо сработали»: как теннисистка одержала главную победу 12 17.01.2018, 18:20

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Виктория Азаренко хочет как можно раньше переехать с сыном Лео в Беларусь.

Виктория Азаренко и Билли Маккиг расстались летом. В октябре начался судебный процесс за право опеки над их сыном Лео. Долгое время вестей об этом деле не было. И вот американские СМИ сообщили, что суд Калифорнии вынес решение в пользу Виктории, пишет kp.by.

Похоже, юристам Азаренко удалось убедить судей, что это дело должно рассматриваться не в США, а в Беларуси. Белорусский суд, в свою очередь, уже признал Азаренко основным опекуном. Маккиг может подать апелляцию, но команда Азаренко не сомневается в успешном завершении процесса.

Дело Виктории вела «королева разводов»

Для участия в деле Азаренко наняла лучших адвокатов. Благо средства позволяют. В частности, Зеева Вальнера и Лору Вассер, которую называют «королевой разводов» (она работала с Джонни Деппом, Меган Фокс, Ким Кардашьян, Анджелиной Джоли).

Американская пресса уверяет, что сейчас Азаренко хочет как можно быстрее вместе с сыном переехать в Беларусь. При этом она настроена, чтобы отец участвовал в жизни ребенка, и поэтому надеется наладить с ним отношения.

Хотя здесь трудно понять, где реальные желания Виктории, а где ходы для того, чтоб выиграть дело. Ведь отношения Виктории с семейством Маккига испортились настолько, что о каком-то их налаживании говорить трудно.

В начале недели она рассказала о травле в соцсетях со стороны друзей и родственников Билли Маккига. Видимо, это была их реакция на проигранное дело. Они ей писали, что она уже никогда не будет хорошо играть в теннис, что ее корабль уплыл и т. п.

А ранее Азаренко рассказывала о семье Маккига так:

- Когда вы видите парня, который неуважительно относится к женщине на глазах у своего отца, и отец молчит… Это говорит больше о парне или об отце и о том, как отец воспитал сына? Или когда парень неуважительно относится к женщине в присутствии своей матери, и мать улыбается, наблюдая за этим… Это больше говорит о парне или о том, как мать воспитала сына? И как назвать парня, который ничего не может сказать тебе в лицо, но издалека, садясь в машину, весь такой смелый, что орет на всю улицу? И что делать, когда приходится иметь дело с такими людьми? Молиться за них.

Викторию ждут на февральский матч Кубка федерации

Из-за судебного процесса Азаренко не могла оставить сына и покинуть Калифорнию. Она пропустила целый ряд теннисных турниров. Последний раз Виктория сыграла в июле 2017-го на Уимблдоне.

Из-за вынужденного простоя она распустила свою команду тренеров и физиотерапевтов. Хотя все это время Виктория тренировалась, готовая в любой момент поехать на турнир. Ее рейтинг снизился - сейчас она только 209-я ракетка мира. С такой позиции не попадешь даже в квалификацию престижных соревнований.

Но учитывая мировой авторитет экс-первой ракетки мира, организаторы ряда турниров предоставляли ей wild card - право сыграть в основной сетке, даже на Открытом чемпионате Австралии. Но она была вынуждена оставаться дома.

Тренировки без игровой практики не дадут главного - игрового тонуса. Поэтому возвращение Азаренко на корт будет сопряжено с рядом проблем.

И когда она вернется, пока неизвестно. Капитан женской сборной Беларуси Эдуард Дубров рассказал, что приглашение на февральский матч Кубка федерации Беларусь - Германия(10-11 февраля в Минске) ей отправили. Дальше все зависит от Виктории. Но маловероятно, что она успеет набрать форму.

КСТАТИ

КТО ТАКОЙ БИЛЛИ МАККИГ?

Когда-то Азаренко всех удивила отношениями с американским рэпером и диджеем Редфу (Redfoo). Поговаривали о них еще в 2012 году, а подтвердилось все в январе 2013-го. Позже белоруска даже снялась в одном из клипов музыканта. Но все закончилось также внезапно под слухи о скорой свадьбе летом 2014-го. Далее были заочные признания Вики и Редфу о тяжелых переживаниях и депрессии.

Летом 2016-го Азаренко вновь удивила, сообщив, что беременна. На тот момент информации о ее бойфренде Билли Маккиге было мало. Это уже потом мы узнали, что их познакомили общие друзья на Гавайях, где Билли работал тренером по гольфу.

Почти всю весну 2017-го они провели в Беларуси. Вика рассказывала, что Билли тут испытал культурный шок, а еще он впервые попробовал супы и просил маму Азаренко их чаще готовить.

Успел он сыграть в Минске в хоккей за любительскую команду. Со стороны все было хорошо. Азаренко часто делилась трогательными фото с Билли и Лео, показывала, как отец ребенка пытается говорить по-белорусски.

В августе 2017 года как гром среди ясного неба прозвучало: Азаренко и Маккиг расстались и в суде будут оспаривать право опеки ребенка. По решению Калифорнийского суда родители поровну проводили время с сыном Лео. Но он не мог покидать Калифорнию без кого-то из родителей. Позже они словно устроили соревнование в соцсетях, кто лучше покажет свою любовь к ребенку на фотографиях. Несколько раз Азаренко делилась другими откровениями, характеризующими Билли.

КОМПЕТЕНТНО

«Юристы Азаренко хорошо сработали»

Новость о благополучном решении для Виктории Азаренко «Комсомолке» прокомментировал адвокат, партнер адвокатского бюро «Лев, Шерстнёв и партнеры» Денис Шерстнёв:

- Можно сколько угодно повторять, что решение в пользу Азаренко, но сложно предметно об этом говорить, не видя самого решения суда. Исходя из общей информации в СМИ, можно порадоваться, и ребенок будет проживать с ней, поскольку именно так определил суд Беларуси. Вопрос, может ли решение калифорнийского суда быть изменено. Ведь сообщалось, что у Маккига есть три недели, чтобы обжаловать решение. Учитывая особенности американской судебной системы, при отсутствии процессуальных нарушений в ходе процесса весьма сомнительно, что решение может быть изменено вышестоящей инстанцией.

- Получается, калифорнийский суд признал правомочность решения суда в Беларуси?

- Возможно, сторона Азаренко признавала решение белорусского суда. Возможно, суд не стал рассматривать иск отца ребенка и выносить решение по существу, поскольку такое решение уже было в белорусском суде. Но это только предположение. Какими бы ни были процессуальные основания, результат для Виктории положительный, и можно за нее порадоваться.

- То есть между белорусскими и калифорнийскими судами есть принцип взаимности признаний решений?

- Принцип взаимности признания решений существует в международном праве. Но каждый конкретный случай требует персонального рассмотрения, учитывая, что с США у Беларуси отсутствует соглашение о правовой помощи. В ситуациях с США признание не просто, учитывая как различие правовых систем, так и некое «исключительное право», которое могут оставлять за собой суды США. Если все так и было и в Калифорнии признали решение белорусского суда, то я приятно удивлен, надо отдать должное юристам, которые работали на стороне Азаренко.