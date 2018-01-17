Раскопки в пивных: что здесь можно найти интересного? 17.01.2018, 20:14

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Современные археологи нашли новый источник артефактов, позволяющий пополнить знания о прошлых временах.

Трактиры, пивные и прочие питейные заведения серьезно заинтересовали немецких археологов. В общем-то, давно пора было подробнее изучить эти культурно-социальные центры прошлых времен и познакомиться с бытом среднестатистического обывателя, который жил несколько сот лет назад. Ведь именно в такие места частенько заглядывали не только местные завсегдатаи, но и торговцы, путешественники, моряки, артисты, врачеватели... Здесь не только обменивались новостями, но также знакомились с культурными и кулинарными новинками и традициями дальних стран. Так что бурная жизнь пивных и постоялых дворов - немаловажный источник информации для современных историков, пишет DW.

Тюрьма и пивная – по совместительству?

В нижнесаксонском городке Харзефельд (Harsefeld) группа археологов под руководством Доната Венера (Donat Wehner) из университета в Киле обнаружила любопытные артефакты. Речь идет о внушительном количестве бутылочных осколков. Шипучее вино до наших дней, конечно, не сохранилось, но в том, что лет двести назад в этих бутылках хранилось именно оно, сомнений нет никаких. Об этом говорит расширенное горлышко бутылки, которое запечатывалось характерной пробкой. Но самое интересное в этой находке то, что пивная, на месте которой сейчас произвели раскопки, работала нелегально, при местной тюрьме. И торговали в ней тюремные сторожа.

Письменные упоминания об этом оригинальном питейном заведении сохранились в городском архиве, а теперь этот факт подтверждены и "вещественными доказательствами". Известно, что владельцы других кабачков подавали жалобы в мэрию и настаивали на закрытии нелегальной пивной, но, судя по всему, конкуренты процветали еще довольно длительное время. Может быть, часть доходов получали как раз те, кто, собственно, должен был бызакрыть тюремный кабак?..

Кокошник, чай и лекарство

К артефактам, сохранившихся там, где когда-то стояли трактиры, относятся не только осколки и черепки типичной для таких заведений утвари, но и предметы туалета заезжих гостей. Так, на месте местного постоялого двора археологи обнаружили позолоченный женский головной убор, напоминающий по виду кокошник. Такой артефакт говорит о социальном статусе тех, кто останавливался здесь на постой, делают выводы специалисты.

А трактир "У золотого якоря" ("Zum goldenen Anker") в Гамбурге порадовал археолога Яну Кордовски целым рядом находок. Здесь, например, были обнаружены черепки чайного сервиза из китайского фарфора – в те времена дорогой, но явно доступной для питейного заведения посуды. нашли свинцовые пробки-печати для аптечных флаконов. Скорее всего, в них был териак, который считался тогда универсальным противоядием и средством от всех болезней. Его изготовляли и запечатывали исключительно в Венеции, а затем продавали в аптеках по всей Европе.

К более ожидаемым, характерным для таких заведений находкам археологи относят пивные краны из латуни, с помощью которых наливали пиво из бочек, обилие мелких монет и, конечно, черепки посуды.

Меняю черепаху на пиво

В соседней Голландии, на острове Тексел, в деревеньке Аудесхилд, до начала XIX века существовало сразу несколько кабачков, которые очень любили моряки. Они частенько платили "натурой", обменивая экзотический товар - черепах, обезьян, диковинных бабочек, кокосовые орехи - на пиво и закуску. Об этом говорят найденные там артефакты, например, панцири черепах.

Разумеется, городской кабак и деревенский трактир имели определенные различия. Судя по большому количеству курительных трубок (они составляют чуть ли не половину всех артефактов), найденных на местах бывших кабаков, эти заведения посещали, в основном, местные жители, те, кто желал развлечься после рабочего дня. Трактиры же, расположенные в сельской местности, были, главным образом, при постоялых дворах, его завсегдатаями были путешественники разного рода, "летучие" торговцы и ремесленники.

Но имелись и исключения. Скажем, в трактире неподалеку от железной дороги в районе города Хёкстера (Höxter), захаживали не только строители этой дороги и местные рабочие. Здесь отдыхала и столовалась и избранная публика: инженеры и гости-аристократы. Это доказывают найденные на месте этого трактира керамические курительные трубки и посуда. Анализ осколков позволил сделать вывод, что здесь в середине XIX века отпускали и крепкие напитки - водку и коньяк. И курили гости курили дорогой табак.

И уж совсем неожиданными для археологов стали находки, сделанные во дворе трактира "Черный орел" ("Schwarzer Adler") в бранденбургском Тельтове (Teltow). В самом дальнем углу двора нашли три скелета. Останки плохо сохранились, но удалось установить, что похоронены эти люди были, хотя и не в гробах, но по-христиански. Стали ли они жертвами разбойников? Или, возможно, потасовки прусских и наполеоновских солдат, квартировавших здесь два столетия назад? Выяснить это пока не удалось.