Когда же был тот самый «настоящий СССР»? 21 17.01.2018, 21:02

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Блогер прошелся по всем годам существования СССР и посмотрел, был ли на самом деле «золотой век Союза».

- Друзья, а вот очень интересный вопрос — когда, собственно, был тот самый "настоящий СССР"? Это важный вопрос, потому что часто в комментарии к моим постам с фотоснимками настоящей советской жизни приходят поклонники Союза и пишут, что мол "на фото это уже никакой не СССР! Это уже Хрущёвские/Брежневские/Горбачёвские времена", либо наоборот — "это ещё никакой не СССР, это тяжёлые сталинские годы! - пишет известный блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

- На вопрос — а когда же был "тот самый" СССР, когда был его "золотой век?" — ответа обычно нет. Выясняется, что "настоящий СССР" — это нечто неуловимое, почти как "квадратура круга", и никто не может дать точного определения — когда же он был и какие признаки были ему свойственны.

Итак, в сегодняшнем посте мы пройдёмся по всем годам существования СССР и посмотрим, был ли на самом деле "золотой век" СССР.

1. 1920-1930-е, «мешают контра и шпионы».

Наверное, "настоящий СССР" мог бы появиться уже в 1920-е годы, но тогда ему мешала "недобитая контра" — таким словом коммунисты тех лет называли все, кто был хотя бы в какой-то мере против советской власти. "Недобитой контрой" мог оказаться сосед по коммуналке, который по ночам сливал на кухне керосин из соседских примусов или забывал выключить свет в уборной — в общем, враг и контрреволюционер. Ещё невероятными врагами оказывались те соседи, что хранили в шкафчике под окном сливочное масло вместо дешевого маргарина — в общем, таким образом содействовали мировому империализму.

В 1930-е годы с "контрой" вроде бы разобрались и "настоящий СССР" вот-вот был уже готов появиться, но тут случилась новая беда — на страну в несметном количестве посыпались шпионы. У советских граждан просто волосы вставали дыбом, когда они узнавали, что сантехник Петрович из шестой квартиры на самом деле немецкий шпион, а по совместительству ещё и японский. Шпионы и диверсанты были везде — портили заготовки на заводах, вымораживали озимые, а ещё забирали последнюю бутылку молока в очереди за продуктами. В общем — в 1920-30-е как-то не получилось создать "тот самый СССР".

2. 1940-1950-е, война и послевоенная разруха.

Ну, с войной всё более-менее понятно — страна встала на военные рельсы, было не до мирного строительства, тут вопросов нет, но вот "послевоенная разруха" по словам поклонников СССР затянулась чуть ли не на два десятилетия — они и товарный дефицит 1960-х часто называют "послевоенной разрухой" — мол, в стране только что закончилась война, не до экономики было. Почему та же Западная Германия (также разрушенная войной) к 1960-м годам превратилась во вполне преуспевающую страну с нормальными законами и производством — про это как-то не говорят.

В общем, тот самый "настоящий СССР" в 1950-е тоже не появился — не до того было. Люди жили бедно, часто отоваривались по карточкам, плюс большинство городского населения жило в стесненных условиях — в общежитиях либо коммунальных квартирах, и часто даже не имели возможности сменить место работы, а колхозники не имели паспортов (что напоминало крепостное право). Согласитесь, такие условия нельзя считать каким-то "золотым веком СССР", но может быть дальше будет лучше? Давайте смотреть.

3. 1960-е, «гадит кукурузник Хрущёв».

Так, ну с разрухой вроде бы справились, теперь наконец-то должен появиться тот самый "настоящий СССР"? Не тут-то было, цитируя тех же фанатов Союза — "в шестидесятые начал гадить кукурузник-Хрущёв". Мол, раньше было хорошо, но теперь-то точно стало плохо. На вопрос о том — что же именно было хорошего до Хрущёва? — обычно ответа нет.

С одной стороны, при Хрущёве наконец-то начали расселять коммуналки и бараки, но новые квартирки-хрущёвки были какими-то кукольными, по площади примерно в 4-5 раз меньше средней дореволюционной квартиры. В магазинах также были перебои с продуктами, а чтобы купить автомобиль, рядовой советский гражданин должен был, помимо оплаты немалой суммы денег, ещё и отстоять "в очереди" и получить специальное разрешение в местных органах власти (про разрешение как-нибудь напишу отдельно, есть фото такого документа). Согласитесь, на "золотой век" что-то не тянет.

4. 1970-е, «Брежнев устроил застой».

В общем, коммуналки расселили, засеяли все поля кукурузой — теперь-то точно заживём? Но нет — при Брежневе советские граждане как-то лучше жить не стали, и сами фанаты СССР часто называют Брежнева "волюнтаристом и организатором застоя" — мол, виноват в том, что при нём ничего не развивалось и страна подошла к восьмидесятым годам в кризисе.

Ещё стоит напомнить, что в брежневские времена СССР направо и налево разбрасывал бюджетные деньги (чаще всего — безвозвратно) , помогая всяким африканским диктаторам и устроив крайне дорогостоющую и никому не нужную войну в Афганистане. Зарплаты в сравнении с хрущёвскими временами тоже не особо выросли, ассортимент в магазинах выглядел примерно вот так, а жильё тоже не стало сильно лучше, "брежневки" мало чем отличаются от хрущёвок — разве что убрали проходные комнаты, чуть улучшили звукоизоляцию и чуть увеличили площади. Для "золотого века" и "того самого СССР" какие-то скудные достижения, согласитесь.

5. 1980-е, «Горбачёв всё развалил».

В 1982-м Брежнев умер, затем было несколько почти не запомнившихся правителей — разве что при Андропове, навеки испуганным Будапештом-1956, снова был короткий всплеск шпиономании, а затем к власти пришёл Горбачёв. Михаил Сергеевич понимал, что дальше так продолжаться не может — СССР всё больше и больше отставал от развитых стран, граждане имели намного меньше прав (в сравнении с Европой) и не становились богаче с течением времени — после чего была объявлена Перестройка.

На этом месте фанаты СССР обычно заявляют, что "вот именно Горбачёв всё и развалил", однако возникает вопрос — а что он такого хорошего "развалил"? Разруху пятидесятых? Хрущёвки шестидесятых? Дефицит и застой семидесятых? Обычно на этот вопрос ответа нет. Ещё очень часто Горбачёва называют чуть ли не "американским шпионом" — якобы у него был какой-то "секретный план" по разваливанию СССР, но на самом деле Горбачёв хотел сделать СССР ещё "более лучшим" и сверкающим, но когда сталкиваются плановая социалистическая и свободная капиталистическая экономики, то побеждает всегда последняя — просто в силу своей большей справедливости и эффективности.

Что же у нас остаётся в сухом остатке?

Получается, что никакого "золотого века СССР" на самом деле никогда и не было, это просто химера и фигура речи, нечто вроде классических рассказов о том, что "когда-то давно было хорошо, а теперь стало плохо" — но если изучить каждый период страны подробнее, то выясняется, что ничего подобного не было и в помине.

А как вы думаете — был ли "золотой век" в СССР? И если да — то когда?