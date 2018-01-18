В Дзержинске папа выкрал 4-летнего сына 5 18.01.2018, 18:40

2,761

Местонахождения обоих неизвестно с ноября 2017 года.

Поисково-спасательный отряд «Ангел», волонтеры которого занимаются поиском пропавших людей в Беларуси, информирует о розыске маленького мальчика Сережи Ильина 2013 года рождения, пишет kp.by.

По предварительной информации 20 ноября 2017 года ребенка в неизвестном направлении увел родной отец С. Е. Ильин.

Постфактум, 28 ноября суд вынес решение о совместном проживании ребенка с матерью, но до сих пор ни мальчика, ни его отца никто не видел.

ПСО так описывает малыша: 116 сантиметров ростом, телосложение нормальное, глаза светло-голубые, волосы светлые русые. В день исчезновения был одет в синие джинсы, синюю шапку и синюю клетчатую куртку, под курткой – свитер с пингвином. Среди особых примет – 2-3 сантиметровый шрам от ожога на правой ноге рядом с коленом

Сообщается, что в розыск мальчика подали в Дзержинском РОВД.