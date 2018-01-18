Папа Франциск обвенчал на борту самолета стюардессу и бортпроводника5
- 18.01.2018, 20:34
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Венчание произошло во время перелета понтифика из Чили в Перу.
Папа Франциск обвенчал на борту самолета стюардессу и бортпроводника. Произошло это во время перелета понтифика из Чили в Перу.
Как информирует Reuters, эта церемония во время латиноамериканской поездки Папы Римского не планировалась.
Во время двухчасового полета он узнал, что 39-летняя Паола и 41-летний Карло воспитывают двоих детей, они зарегистрировали брак в мэрии, но не обвенчались — землетрясение разрушило их храм. Услышав эту историю, понтифик сам предложил стюардессе и бортпроводнику обвенчаться.