Папа Франциск обвенчал на борту самолета стюардессу и бортпроводника 5 18.01.2018, 20:34

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ФОТO: REUTERS

Венчание произошло во время перелета понтифика из Чили в Перу.

Папа Франциск обвенчал на борту самолета стюардессу и бортпроводника. Произошло это во время перелета понтифика из Чили в Перу.

Как информирует Reuters, эта церемония во время латиноамериканской поездки Папы Римского не планировалась.

Во время двухчасового полета он узнал, что 39-летняя Паола и 41-летний Карло воспитывают двоих детей, они зарегистрировали брак в мэрии, но не обвенчались — землетрясение разрушило их храм. Услышав эту историю, понтифик сам предложил стюардессе и бортпроводнику обвенчаться.