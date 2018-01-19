«Неурожай винограда в Европе скажется на винах, которые стоят до 15 рублей» 3 19.01.2018, 16:49

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А закупочные цены выросли на 6-10%.

Тревожная новость для любителей скоротать вечер за бокалом хорошего вина. Из-за весенних заморозков и паводков, а потом и нежаркого лета в Европе в прошлом году выросло мало винограда, пишет kp.by.

Недобор урожая составил от 20 до 50%! Виноделам пришлось увеличить отпускные цены на свою продукцию для поставщиков. А это означает, что и ценники на магазинных полках подрастут. Как удалось узнать российским журналистам, на некоторые вина цены для покупателей могут вырасти сразу на треть!

Но то в России, а что у нас?

- Наши европейские партнеры присылали нам отчеты по урожаю 2017 года. Действительно, по Франции, Италии, Испании потери очень существенные, - подтвердили в одной из компаний, которая занимается импортом алкоголя, в том числе вин. - В основном у нас уже есть все свежие прайс-листы от европейских поставщиков. По тем же Франции, Италии, Испании цены по нашим основным брендам выросли примерно на 6-10%. С некоторыми производителями удалось договориться и уменьшить повышение где-то до 2%.

По словам импортеров, в первую очередь неурожай скажется на ценах на ходовые недорогие вина - те, которые в магазине стоят до 15 рублей. Более дорогих вин это практически не коснется. На сколько в среднем подорожает бутылка вина, пока сказать нельзя.

- Факторов, от которых будет зависеть цена на тот или иной бренд, очень много. Во-первых, это регион. В прошлом году с неурожаем по различным природным причинам столкнулась не только Европа, но и Чили, Аргентина, ЮАР, Калифорния. Однако Новый Свет пострадал меньше Старого, поэтому европейское вино все-таки подорожает больше, - рассказывает поставщик. - Во-вторых, это ценовая политика импортера. Например, у нас для каждого вина есть своя стратегия продвижения. На какие-то мы ставили более высокую наценку, и поэтому сможем удержать цену на прежнем уровне, но сами потеряем в прибыли. Но на некоторые вина наценка минимальная, и по ним мы вынуждены будем повысить цены, чтобы не работать в минус. А в-третьих, есть производители, которые не стали увеличивать стоимость, чтобы не потерять рынок и оставить свои вина доступными. Потери они надеются компенсировать за счет урожаев в ближайшие годы.

Поставщики при этом обещают, что цены на вина более ранних урожаев, например, 2015 или 2016 годов, расти не будут.

В Беларуси станут производить больше фруктово-ягодных вин

Квоты на производство отечественного алкоголя правительство установило в конце прошлого года. Судя по ним, если европейские виноградные вина станут белорусам не по карману, их можно будет компенсировать отечественными фруктово-ягодными. Производство их в этом году вырастет на 80% - почти в два раза!

Только не путайте фруктово-ягодные вина с плодово-ягодными, креплеными и дешевыми, которые пьют не за семейным столом, а небольшими компаниями под магазином… Фруктовые вина могут изготавливаться, например, из яблок, слив, вишен, но при этом они натурального брожения, а не крепленые (то есть без добавления спирта). Совсем другой вкус, а крепость такого вина может достигать только 13%.