Бунт против коммунальщиков под Молодечно 15 19.01.2018, 17:42

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Протестует весь поселок.

Обычно воевать с коммунальщиками рискуют единицы, даже если недоволен весь дом. В Турец-Боярах, что под Молодечно, бунтует весь поселок.

Домам до капитального ремонта еще далеко, а поддерживать их в надлежащем состоянии коммунальные службы даже не стремятся, передает «Белсат».

Только в двух домах отапливаются подъезды. В остальных зимой гуляет ветер, и жители отдирают сосульки со стен. Плесень на стенах в квартирах - это уже норма. В ответ на жалобы люди слышат, что дело в стеклопакетах, которые жители неправильно установили и эксплуатируют.

Из бумаг следует, что канализационная система в нормальном состоянии. А в повреждениях обвиняют жителей - мол, они ею неправильно пользуются. Подвалы часто подтапливает, вода начала разрушать стены.

Жители поселка буквально разрывали журналистов на части. Ведь на каждом шагу им было что показать. Дороги плохие, ливневая система не работает. Ямы засыпали, только когда узнали, что приедет телевидение. Люди возмущены, что коммунальные услуги им приходится оплачивать в полном объеме, а для них ничего не делают.

Юристы советуют развязывать коммунальные споры только в порядке, прописанном в законе «О защите потребителей жилищно-коммунальных услуг». По каждой проблеме отдельно писать заявление. Должен приехать исполнитель и составить претензионный акт. А если он считает, что все хорошо, потребитель может попросить организовать независимую экспертизу.

Исполком организует комиссию, в состав которой войдут как представители власти, так и независимые аккредитованные эксперты. В течение пяти дней они должны все проверить и дать заключение. Их услуга платная. Если кто-то с результатами будет не согласен, постановление комиссии можно обжаловать в суде.

Нужно быть готовыми к судебным расходам. Правда, их можно раскинуть на всех жителей дома. А если суд поддержит вас, то все траты перейдут на сторону коммунальщиков.