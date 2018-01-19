Россия и Китай вошли в список основных угроз безопасности США 1 19.01.2018, 21:24

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Пентагон представил новую оборонительную стратегию.

Военное ведомство США в пятницу представило новую Национальную оборонную стратегию (National Defense Strategy), определив главные угрозы безопасности страны. Полная версия документа засекречена, и официально Пентагон опубликовал лишь краткое изложение новой доктрины, уместившееся на 11 страницах, передает «Голос Америки».

«Мы стоим перед растущими угрозами со стороны таких разных стран, как Китай и Россия, которые пытаются изменить мир в соответствии со своими авторитарными моделями», - сказал, представляя документ, глава военного ведомства США Джим Мэттис.

Как считают авторы документа, в современных условиях главной проблемой для обеспечения национальной безопасности Соединенных Штатов не террористические группировки, а «стратегическое соперничество между странами».

Именно поэтому в новой версии оборонной стратегии, пересмотренной впервые с 2008 года, основными угрозами названы четыре государства – Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Деятельность террористических групп по степени опасности заняла лишь пятое место. Тем не менее, аналитики Пентагона считают, что угроза сохранится и после поражения таких крупных группировок, как «Исламское государство».

Комментируя представленный документ, заместитель помощника министра обороны США Элбридж Колби заметил, что, в отличие от Китая, Россия гораздо более «нагло» использует свои военные возможности.

Он напомнил, что в 2014 году был оккупирован Крымский полуостров, а позднее Москва вмешалась в военный конфликт в Сирии на стороне режима Башара Асада. При этом в Пентагоне считают, что российское руководство вынуждено «ограничивать» свои планы из-за сложностей в экономике страны.

Китай в документе описывается, как страна, экономическое состояние которой позволяет провести полномасштабную модернизацию вооруженных сил, что, как заметил Колби, «глубоко противоречит интересам» США.

«Эта стратегия демонстрирует фундаментальное изменение взглядов (руководства Пентагона), - сказал Элбридж Колби. – Мы должны вернуться к основам.., и эта стратегия говорит, что мы сосредоточимся на главном – обеспечении готовности к войне, в частности – войне между ведущими державами».

В документе утверждается, что поддержка союзников является критически важным элементом в обеспечении безопасности США. Тем не менее, аналитики Пентагона вновь напомнили о том, что все страны, входящие в Атлантический альянс, «должны равномерно распределить» финансовую нагрузку, выполняя свои обязательства перед НАТО.

В ближайшие годы военное ведомство США намерено провести реформу в трех основных областях: повысить боеготовность вооруженных сил, укрепить военные альянсы и пересмотреть работу аппарата Министерства обороны, повысив его эффективность.

Глава Пентагона Джим Мэттис отметил, что конкурентоспособность США в военной сфере осталась в прошлом во многом из-за сокращения военного бюджета, на котором настаивали политики.

«Как бы не были тяжелы последние 16 лет, в течении которых мы ведем войну, ни один враг на поле боя не нанес больший ущерб боеготовности американских военных, чем сокращения финансирования», - сказал министр обороны.

Документ, представленный в пятницу, предполагает, что одновременно Соединенные Штаты планируют провести модернизацию ядерной триады, включая стратегическую авиацию, ракетные силы и подводный флот.

В настоящее время военный бюджет США является самым большим в мире. Ежегодно Вашингтон тратит на оборонные цели более 587 миллиардов долларов. Военный бюджет Китая составляет 161,7 миллиарда, России – 44,6 миллиарда долларов.