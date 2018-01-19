Доктор технических наук НАН Беларуси стал миллиардером 7 19.01.2018, 21:35

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Нгуен Данг Куанг

Фото: english.vietnamnet.vn

Состояние вьетнамского бизнесмена Нгуена Данг Куанга достигло 1,2 млрд долларов.

По оценкам Bloomberg, состояние вьетнамского бизнесмена Нгуена Данг Куанга достигло 1,2 млрд долларов. Это сделало его третьим по счету миллиардером в стране.

Нгуен основал и стал гендиректором Masan Group – компании, которая занимается продуктами питания, финансовыми услугами и добычей полезных ископаемых. В частности, во Вьетнаме популярны производимые группой соусы и другие приправы.

Как пишет Bloomberg, Куанг начал заниматься бизнесом в 1990-х после учебы в России, где он получил степень MBA – магистра делового администрирования – в университете имени Плеханова.

Также, согласно биографии на сайте Masan Group, он стал обладателем звания доктора технических наук от Национальной академии наук Беларуси.

Нгуен начал с продажи вьетнамцам, живущим в России, лапши быстрого приготовления. И в итоге построил предприятие, где производилось 30 млн пачек этой продукции в месяц, а к ассортименту добавились еще и соусы – соевый, рыбный и чили.

Добившись успеха в России, в 2011 году Куанг вернулся во Вьетнам и сделал основным полем своей деятельности рынок родной страны.