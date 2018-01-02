«Не было чего кушать»: В Витебске на детской площадке повесился мужчина 41 2.01.2018, 18:16

28,210

Фото: Сергей Серебро/«Народные новости Витебска»

Причиной суицида стало тяжелое материальное положение витебчанина.

По словам очевидцев, мужчина жил неподалеку на противоположной стороне улицы. Правоохранители смогли найти его жену и вызвать ее на место трагедии. Подробности происшествия не разглашаются, передают «Народные новости Витебска».

Как пишет kp.by, предположительно, мужчина совершил самоубийство. Ему было около тридцати лет, он жил с отцом. Соседи предполагают, что причиной суицида стало тяжелое материальное положение: «в последнее время у них вообще не было ничего кушать».

Так, по словам соседей, погибший уже не первый раз пытался покончить с собой.