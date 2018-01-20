10 фильмов, которые стоит посмотреть в 2018 году 1 20.01.2018, 12:09

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Наступивший год принесет нам много интересных фильмов.

Кинокритик BBC Culture отобрал десятку наиболее, с ее точки зрения, достойных внимания.

"Призрачная нить"

Трудно назвать более динамичный режиссерско-актерский дуэт, чем Пол Томас Андерсон и Дэниэл Дэй-Льюис (вспомните хотя бы эпос "Нефть"), и их новая совместная работа - потрясающая драма.

Британский актер Дэй-Льюис, который перед этим фильмом в очередной раз заявил, что это его последние съемки, играет здесь знаменитого кутюрье, который стремится к полному контролю над своей жизнью. События разворачиваются в Лондоне 1950-х.

Лэсли Мэнвилл исполняет роль преданной ему сестры и бизнес-партнера, а Вики Крипс - девушки, в которую модельер безумно влюбляется и, естественно, утрачивает тот самый контроль над собственной жизнью.

Да, всё снято очень элегантно, с множеством экстравагантных нарядов, но это прежде всего психологическая драма - о страсти, любви и сложности человеческих отношений. Прекрасное начало киногода. (Премьера в России запланирована на 22 февраля.)

"Излом времени"

Ава Дюверней вошла в историю в тот момент, когда подписала контракт на съемки этого фильма по уже классической книге американской писательницы Мадлен Л'Энгл "Трещина во времени", став таким образом первой цветной женщиной-режиссером, которой доверен 100-миллионный бюджет.

Однако суть не в этом, а в том, что Дюверней, одна из самых одаренных и смелых постановщиков, показывает, что можно создать вдохновляющее кино, не впадая в слащавость или сентиментальность - и ее фильм получился живым и насыщенным действием.

А чего еще ждать от ленты, в которой играют Опра Уинфри, Риз Уизерспун и Минди Калинг? Молодая актриса Сторм Рейд исполняет роль Мег Мурри, отец которой (Крис Пайн) исчез во время одного из научных экспериментов. В поисках отца героиня путешествует как в пространстве, так и во времени. (В России фильм выходит на экраны 8 марта.)

"Соло. Звездные войны: Истории"

Очередной так называемый спин-офф киносаги "Звездные войны", который рассказывает о молодости контрабандиста Хана Соло - захватывающее кино само по себе, но за созданием фильма тоже стоит достойная внимания драма.

Первоначально режиссерами были Фил Лорд и Кристофер Миллер, однако после примерно пяти месяцев съемок (21 июня 2017 года) они были уволены "из-за творческих разногласий" со студией и сценаристами. Новым режиссером стал Рон Ховард - и он настолько оказался к месту, что просто удивительно, что до этого Ховард ни разу не участвовал в съемках эпизодов киносаги.

Это приквел: действие происходит между событиями III эпизода "Звездных войн" и первого спин-оффа киносаги ("Изгой-один"). Мировая премьера - 25 мая.

"Мария - королева Шотландии"

Смешайте Леди Бёрд с Тоней Хардинг и поместите это в XVI век - у вас получится историческая драма, где Сирша Ронан играет молодую, могущественную, уверенную в себе Марию Стюарт, королеву Шотландии, которая пытается лишить английского трона свою кузину Елизавету I (Марго Робби).

Сценарий написал Бо Уиллимон (создатель знаменитого телесериала "Карточный домик"), который кое-что понимает в искусстве политической интриги. Для постановщика Джози Рурка фильм стал режиссерским дебютом в кино, но Рурк - это имя в мире театра.

Помимо прекрасных костюмов и антуража того времени вас ожидает множество хорошо просматривающихся параллелей с современностью в этой увлекательной истории об умных и влиятельных женщинах, пытающихся отвоевать себе место в мире, где правят мужчины. (Премьера в России - 11 октября.)

"Черная Пантера"

Поклонники кинематографической вселенной Marvel и даже те, чьи глаза скучнеют при ее упоминании, внимание: у вас есть причина ожидать многого от новой и наконец удавшейся попытки экранизировать комикс "Черная Пантера". Здесь есть и полноценный экшн, и политическая интрига, и все это происходит в вымышленной африканской стране Ваканде.

Чэдвик Боузман играет Т'Чаллу, короля и по совместительству - супергероя. Майкл Б. Джордан исполняет роль Эрика Киллмонгера, злодея-изгнанника, который хочет свергнуть Т'Чаллу. (Ожидается, что в России лента выйдет на экраны 26 февраля.)

"Первый человек"

Новый фильм Дэмьена Шазелла очень сильно отличается от его недавней романтической ленты "Ла-ла Ленд". Единственное, что их объединяет, - это актер Райан Гослинг.

"Мэри Поппинс возвращается"

Спустя 54 года после выхода классической "Мэри Поппинс", экранизации одноименной серии книг Памелы Трэверс с Джули Эндрюс в главной роли, один из самых любимых и коммерчески успешных фильмов для всей семьи получил свой сиквел.

Довольно опасно делать прогнозы об успехе киноленты, основываясь лишь на составе актеров, но здесь комбинация, похоже, беспроигрышная. Мэри на этот раз играет Эмили Блант. Действие происходит в 1935 году, и чудесная гувернантка приезжает, чтобы позаботиться о ставшем взрослым Майкле (Бен Уишоу) и его детях.

Лин-Мануэль Миранда играет фонарщика Джека и не старается при этом говорить на кокни (как это делал Дик Ван Дайк 54 года назад). Режиссер - Роб Маршалл ("Чикаго", "Чем дальше в лес"), песни принадлежат перу композиторов Марка Шеймана ("Лак для волос") и Скотта Уиттмана. Выйдет на экраны в США в конце года, 25 декабря.

"Первому игроку приготовиться"

Научно-фантастический приключенческий фильм Стивена Спилберга снят по одноименному бестселлеру Эрнеста Клайна. Действие разворачивается в такой знакомой уже обстановке антиутопии - грязь, перенаселенность, насилие и порок.

Тай Шеридан играет Уэйда Уоттса, который скрывается от реальности в виртуальной утопии онлайн-игры "Оазис". В мире, где виртуальная реальность и жизнь переплетаются, Уэйда преследует злодей Нолан Сорренто в исполнении Бена Мендельсона.

Как сказал в одном из интервью Спилберг, первой его реакцией на предложение снять такой фильм было: "Тут нужен более молодой режиссер". Так что Стивену Спилбергу пришлось поднапрячься, чтобы снять "молодежное" кино - зато, возможно, лента станет самой спилберговской. (Премьера фильма в России - 29 марта.)

"Вдовы"

Если кому-то и по плечу как следует перетряхнуть основы жанра криминальной драмы, так это такому новатору как Стив Маккуин (на снимке сверху). Спустя пять лет после Оскара за лучший фильм и лучшему режиссеру ("12 лет рабства") он вернулся к нам с триллером, действие которого происходит в современном Чикаго.

Виола Дэвис, Элизабет Дебики, Мишель Родригес и Синтия Эриво играют овдовевших женщин, мужья которых погибли в ходе ограбления. Поскольку даже смерть не освободила их от долгов криминальным боссам, вдовы объединяются, чтобы осуществить-таки ограбление.

От "Вдов" надо ожидать жесткости маккуиновского "Стыда" и саспенса "Исчезнувшей". (Выход в прокат в России запланирован на 22 ноября.)

"Красный воробей"

Бывшая российская прима-балерина Доминика Егорова (Дженнифер Лоуренс) стала агентом ("воробьем" - так называют женщин-агентов, использующих свою привлекательность в качестве наживки). Красный воробей - это новая Мата Хари, использующая свое тело и свой ум для вербовки.

Режиссер Фрэнсис Лоуренс собрал в этом шпионском триллере по одноименному роману Джейсона Мэттьюса блестящих актеров, среди которых Шарлотта Рэмплинг, Джереми Айронс и Джоэл Эдгертон (агент ЦРУ, который со своей стороны пытается "пересоблазнить" Доминику Егорову).

Этот вполне попкорновый фильм должен помочь актрисе Дженнифер Лоуренс освободиться от преследующих ее призраков предыдущего, неудачного для нее фильма "Мама!" (В России выйдет на экраны 26 апреля.)который здесь играет Нила Армстронга, знаменитого американского астронавта, первым из людей ступившего на поверхность Луны.

Действие фильма разворачивается на протяжении почти десятилетия (1960-е), когда НАСА готовило Армстронга к его рискованной миссии, в успехе которой не было уверенности до самого конца. Как и "Аполлон-13", "Первый человек" - это одна из тех космических историй, где зрители знают, чем все кончится, в то время как главные герои - нет.

Еще один плюс для фильма (помимо участия Шазелла и Гослинга): в написании сценария участвовал Джош Сингер ("Западное крыло", "Закон и порядок: Специальный корпус", "Обмани меня", сериал "Грань"). Премьера в России - 22 ноября.