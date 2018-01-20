«Деревня будущего»: крыши текут, денег на ремонт нет 20.01.2018, 13:11

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Фото: Василий Молчанов/Белсат

В каких условиях живут люди в расхваливаемых властями агрогородках?

В доме на улице Молодежной в агрогородке Вертелишки (Гродненская обл.) в течение пяти лет протекает крыша, что довело нежилую квартиру на втором этаже до аварийного состояния. «Злополучная квартира» стала создавать проблемы соседям снизу, которые должны постоянно ремонтировать потолок и бороться с плесенью, передает «Белсат».

«Дому около 50-ти лет. Я купил эту квартиру 13 лет назад. За это время, как оказалось, дом дает протечки, так как крыша много лет не ремонтировалась. Сначала больше воды шло на второй этаж, где живет семья Заборовских, и к нам не попадало.

5 лет назад колхоз согласился сделать ремонт, однако сделали так, что начало протекать еще больше.

Заборовские туда лазили, что-то ремонтировали сами, но в итоге стало больше протекать над квартирой семьи Шаповаловых, в которой долгое время никто не живет, а она находится над нами. К нам сначала не попадало, но после пяти лет протечек, вода пришла и к нам», – объясняет Геннадий Пицко, живущий под аварийной квартирой.

Фото: Василий Молчанов/Белсат

Павел, который смотрит за квартирой, где жила семья Шаповаловых, вместе с соседом снизу Геннадием Пицко показали «злосчастную квартиру», которая напоминает жилье с фотографий из чернобыльской зоны: плесень повсюду, в зале ведра с водой, которые почти каждый день нужно выносить из дома и уничтоженные пожелтевшие обои, которые едва держатся на стенах.

Фото: Василий Молчанов/Белсат

«Жена лежала на диване, а с лампочки на потолке начала литься вода»

«Последний раз в этой квартире я был 5 лет назад. Были в порядке обои, на потолках немного плесени в детской комнате, так как там раньше начало протекать.

И вот перед Новым годом в 22 часа жена лежала на диване, смотрела телевизор, и с лампочки прямо на голову начала литься вода.

Сначала я испугался, что может быть что-то с центральным отоплением, так как вода там отключена. Хозяйка квартиры сверху уже 6 лет живет в Петербурге. Я быстро взял человека, который присматривает за квартирой, ключ, и мы побежали туда. Я увидел ужасную картину. Там, оказывается, не просто какая-то мелкая протечка, там просто шли водопады воды! Стояло 8 ведер и кастрюль. Все было уничтоженло.

За 5 лет помещение превратилось в сарай с плесенью и грибком самых разных цветов», – рассказывает Геннадий, показывая ужасное соседство.

Фото: Василий Молчанов/Белсат

Фото: Василий Молчанов/Белсат

Руководство колхоза: «Ремонтировать не будем»

Геннадий Пицко, не теряя времени, вызвал представителей колхоза, прибывших в аварийную квартиру вместе с юристом. Однако просьба решить проблему осталась без ответа. Юрист СПК «Прогресс-Вертелишки» заявил, что, поскольку 3 из 4-х квартир являются частными, крышу жители должны ремонтировать самостоятельно.

Фото: Василий Молчанов/Белсат

«Мне сказали: мы ничего делать не будем, подавайте в суд. Они уехали. Мы ждали неделю – безрезультатно. Тогда написали с женой обращение к колхозному руководству. Его рассмотрели где-то через месяц. Мы получили отписку, где они ссылаются на различные статьи Жилищного кодекса Беларуси, что не обязаны ремонтировать крышу над квартирами собственников. Но всю крышу никто и не говорит ремонтировать! Был вопрос, чтобы отремонтировать крышу над их квартирой, принадлежащей колхозу, и через которую распространяется плесень и грибок! Вода течет к нам именно из колхозной квартиры!», – эмоционально объясняет Геннадий.

Фото: Василий Молчанов/Белсат

Как оказалось, арендаторами запущенной квартиры была семья учителей Шаповаловых. После того, как умер муж и хозяин квартиры, дочь забрала мать Валентину Шаповалову в Петербург. По словам дочери, она несколько лет пыталась выкупить квартиру, однако после нескольких отказов, руководитель колхоза во время короткого разговора, заявил, что выкуп квартиры будет стоить около $ 40 тысяч. В результате дочь Валентины Шаповаловой окончательно уехала из страны и отказалась от желания выкупить квартиру, где жила ее мать.

Фото: Василий Молчанов/Белсат

«От плесени у моей дочери врачи обнаружили аллергию на пенициллин»

«Прошло два месяца после нашего заявления, но никто ничего не сделал. Там надо уничтожать грибок, который уже проел штукатурку. Вода же уничтожает не только крышу. Разрушаются панели перекрытия. А это уже угрожает не только здоровью, но и жизни людей, которые здесь живут. В один момент плита может просто рухнуть. Все знают, что плесень – это страшный враг человека. У нас проблемы пошли со здоровьем у ребенка. Начали проверять, сдавать анализы на аллергены и оказалось, что у дочери обнаружилась аллергия на пенициллин. А все от этой квартиры», – объясняет Геннадий.

Фото: Василий Молчанов/Белсат

«Я не думаю, что есть закон, который позволяет собственнику жилья (СПК «Прогресс-Вертелишки»), доводить квартиру до такого состояния. Здесь на самом деле не вина арендаторов Шаповаловых. Вина только в том, что течет крыша и течет много лет. Выход один – суд. Как еще до них достучаться, не имею представления», – добавляет Геннадий Пицко.