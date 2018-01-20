Минчане стали получать астрономические «жировки»
- 20.01.2018, 13:19
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Житель Минска получил платежку за «трешку» на 200 рублей.
Минчанин получил декабрьскую жировку за свою трехкомнатную квартиру на 200,59 рубля (около 100 долларов США). Такая солидная сумма получилась из-за того, что в ней никто не прописан. Для сравнения: за ноябрь жировка затянула почти на 143 рубля.
Больше всего в платежке за декабрь «затянули» подогрев воды (79,22 рубля) и отопление (68,21 рубля). За эти услуги владелец «трешки» платит по экономически обоснованным тарифам, пишет tut.by.
За ноябрь больше всего пришлось заплатить за отопление (58,1 рубля) и подогрев воды (30,96 рубля).
Напомним, ранее в Минске утвердили новые тарифы на коммуналку. Так, на уровне предельно-допустимых утвердили тарифы на водоснабжение — 0,8053 рубля за 1 кубометр, а также на техобслуживание жилого дома — 0,1187 рубля за 1 квадратный метр.