Активисты призвали признать политзаключенным участника «Марша рассерженных белорусов» 4 20.01.2018, 13:59

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Святослав Баранович

Участники форума «Свободу политзаключенным Беларуси» призвали признать политзаключенным Святослава Барановича.

Он ждет за решеткой суда по обвинению в якобы применении насилия в отношении переодетых милиционеров после мартовского «Марша рассерженных белорусов». Ему грозит до 6 лет заключения, передает «Радыё Свабода».

Святослав Баранович - участник акции протеста против фальсификации президентских выборов 2010 года. После Площади он был осужден на 3 года условно.

С октября 2017 года Святослава Барановича, который занимался в Минске строительным бизнесом, держат в СИЗО. Об этом стало известно в начале января. По словам следователей, дело Барановича уже передали в суд, но в который, не сообщается.

Участники форума «Свободу политзаключенным Беларуси», в том числе Анна Шапутько, Олег Волчек, Павел Северинец, Андрей Бондаренко, Екатерина Садовская, Ольга Миколайчик, Николай Автухович и другие, проголосовали за включение Святослава Барановича в список политзаключенных, так как считают его дело «очевидным преследованием по политическим мотивам».

Они призывают правозащитников и политиков Беларуси присоединиться к кампании солидарности со Святославом Барановичем.

Координатор форума Анна Шапутько рассказала, почему голосовала за признание Барановича политзаключенным.

«По моим данным, инцидент, за который завели дело на Святослава Барановича, происходил так. После «Марша рассерженных белорусов» неизвестные начали задерживать участников марша - молодых анархистов, которые пытались уехать на троллейбусе от площади Бангалор. Причем эти люди были в штатском и не представились, что они милиционеры. Началась драка, в которой принял участие Святослав Баранович. Но и он, как другие, не знал, что перед ним сотрудники милиции, так как они не представились и были в штатском. Он мог принять этих людей за хулиганов и, соответственно, оказать им сопротивление. Так в чем его вина? А то, что он под арестом якобы признал себя виновным - так это тоже понятно. Надавили на человека, так как хорошо знают его политические взгляды, и вот мстят», - говорит Анна Шапутько.

В следственном комитете не стали комментировать информацию о том, что группа белорусских правозащитников признала Святослава Барановича политзаключенным.

«Следственный комитет провел предварительное расследование, а больше ничего добавить мы не можем. Давать оценку этому делу будет суд», - сказал пресс-секретарь СК Сергей Кабакович.

Признав Святослава Барановича политзаключенным, форум «Свободу политзаключенным Беларуси» направил Генеральному прокурору Беларуси Александру Конюку открытое письмо, в котором правозащитники просят дать правовую оценку действиям сотрудников милиции во время марша в марте 2017 года.

«Мы очень взволнованы и возмущены таким беззаконием правоохранительных органов и требуем провести прокурорскую проверку действий сотрудников, которые 15.03.2017, находясь на работе без формы и знаков различия, не представляясь, не предъявляя служебного удостоверения, насильственно, по-бандитски напали на мирных минчан, действовали нагло, непрофессионально, несмотря на то, что согласно п.10 гл.3 "Правил профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь" они обязаны при общении с гражданами проявлять терпение, вежливость, тактичность, доброжелательность и уважение», - сказано в обращении правозащитников.