В Минске выявлен случай бешенства у собаки

В Минске выявлен случай бешенства у собаки5
- 20.01.2018, 14:18
- 3,738
Санэпидслужба дает рекомендации.
Установлено бешенство у павшей собаки породы кане-корсо, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» санитарно-эпидемиологической службе Минска.
Животное нашли 11 января в Октябрьском районе в границах ул. Лейтенанта Кижеватова — пер. Корженевского.
— Учитывая опасность заболевания бешенством, просим граждан, имеющих собак, провести вакцинацию непривитых животных, строго соблюдать правила содержания собак и кошек. Если вы или ваше животное контактировало с указанной собакой, целесообразно показать вашего питомца ветеринарному врачу, а вам — обратиться в поликлинику для рассмотрения вопроса о необходимости иммунизации против бешенства, — рассказали в санитарно-эпидемиологической службе Минска.
Там подчеркнули: при изменениях в поведении питомца следует срочно показать его ветеринарному врачу. А для профилактики бешенства необходимо:
— не подходить и не гладить бесхозных, безнадзорных животных;
— при обнаружении животных с необычным или без причины агрессивным поведением сообщить в ветеринарную службу;
— в случае получения травм, нанесенных животным, либо ослюнения кожи или слизистых немедленно обратиться в учреждение здравоохранения.