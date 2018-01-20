В Минске выявлен случай бешенства у собаки 5 20.01.2018, 14:18

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Иллюстрационное фото

Санэпидслужба дает рекомендации.

Установлено бешенство у павшей собаки породы кане-корсо, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» санитарно-эпидемиологической службе Минска.

Животное нашли 11 января в Октябрьском районе в границах ул. Лейтенанта Кижеватова — пер. Корженевского.

— Учитывая опасность заболевания бешенством, просим граждан, имеющих собак, провести вакцинацию непривитых животных, строго соблюдать правила содержания собак и кошек. Если вы или ваше животное контактировало с указанной собакой, целесообразно показать вашего питомца ветеринарному врачу, а вам — обратиться в поликлинику для рассмотрения вопроса о необходимости иммунизации против бешенства, — рассказали в санитарно-эпидемиологической службе Минска.

Там подчеркнули: при изменениях в поведении питомца следует срочно показать его ветеринарному врачу. А для профилактики бешенства необходимо:

— не подходить и не гладить бесхозных, безнадзорных животных;

— при обнаружении животных с необычным или без причины агрессивным поведением сообщить в ветеринарную службу;

— в случае получения травм, нанесенных животным, либо ослюнения кожи или слизистых немедленно обратиться в учреждение здравоохранения.