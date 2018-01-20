«Белтелеком» увеличил максимальную сумму обещанного платежа 8 20.01.2018, 14:19

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С 20 января компания «Белтелеком» увеличила максимальную сумму обещанного платежа с 5,5 до 10 рублей.

Сервис «Обещанный платеж» дает возможность абонентам услуг с авансовой формой расчетов пополнять счета на сумму до 10 рублей.

В течение трех дней с момента совершения обещанного платежа его нужно «погасить», подтвердив реальной оплатой. Пользоваться услугой абонент может так часто, как пожелает, однако заказать новый «Обещанный платеж» можно, лишь оплатив предыдущий.

Сервис доступен абонентам byfly, ZALA и пакетов услуг в приложении «Мой Белтелеком» в разделе оплаты, а также в кабинете пользователя в разделе «Платежи», – сообщается на сайте «Белтелеком».