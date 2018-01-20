Ученые: Людям сложнее лгать на родном языке 6 20.01.2018, 15:08

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Судя по всему, люди чаще лгут, когда говорят на иностранном языке.

К такому выводу пришли исследователи из Бангорского и Манчестерского университетов. Родной язык теснее связан с эмоциями, что способствует честности, а иностранный - с рациональным мышлением, пишет The Daily Mail.

В исследовании приняли участие валлийцы, свободно говорившие на валлийском и английском языках. Добровольцы оценивали истинность высказываний на валлийском и английском, имевших позитивный либо негативный оттенок. Исследование показало: участники, как правило, считали высказывания, у которых был позитивный оттенок, истинными. Язык на их мнение не влиял.

Однако на высказывания с негативным оттенком добровольцы реагировали по-разному. Их реакция зависела от языка. Так, некоторые предложения на валлийском с негативным оттенком участники чаще верно признавали истинными. При этом на английском они то же самое высказывание могли отнести к ложным.

Согласно данным сканирования мозга, добровольцы знали, какие высказывания были истинными, а какие - ложными. Но второй язык (английский) "включал" у участников механизм защиты от неприятной правды. А родной язык заставлял их признать эту правду.