Мир криптовалюты - это компьютерная игра с крайне непредсказуемыми правилами 20.01.2018, 19:38

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Логику криптоэнтузиастов понять непросто.

Поговорив с одним из участников игры CryptoKitties, издание Verge выяснило, как на самом деле устроен мир криптовалют. По сути, это компьютерная игра с крайне непредсказуемыми правилами, на которой можно легко потерять деньги, но и заработать гораздо больше, чем в реальном финансовом мире. Правда, чисто гипотетически. Превратить криптокотят, эфиры или биткойны в реальные деньги очень непросто, пишет hightech.fm.

Корреспондент Verge поговорил с неким Тоддом, 30-летним предпринимателем и разработчиком ПО из Остина (Техас). Тодд вложил деньги в игру CryptoKitties, работающую на блокчейн-платформе Ethereum, лишь в конце ноября и уже сейчас пытается уйти из криптовалютного мира с прибылью, которая, по его словам, превышает доходность его пенсионного накопительного счета.

Насколько погружение в криптовалютную реальность рискованно и, мягко говоря, не вполне легально, говорит хотя бы то, что Тодд назвался вымышленным именем и попросил сохранять его анонимность, опасаясь раскрывать подробности об источниках его заработка, чем может заинтересоваться Налоговое управление США. Кроме того, прямо в момент интервью сайт CryptoKitties вышел из строя. Это с ним происходит периодически. Популярность криптокотят тормозит работу всей платформы Ethereum примерно на 11%, как подсчитали эксперты. Также в игру запущено множество ботов, которые целенаправленно срывают сделки по купле-продаже «котят».

Суть игры проста. Вы покупаете виртуального питомца, ухаживаете за ним и в любой момент можете выставить на продажу. В случае, если данный криптокотенок пользуется популярностью, можно получить немалый доход, который выплачивается в эфирах. Кроме того, если купить двух базовых «кошек», можно разводить новых «котят». Каждый «новорожденный» уникален не только внешне, он имеет уникальный код и неизменяемую запись в блокчейне Ethereum.

Но гладко все происходит только в теории. Так, в первый свой день на сайте Тодд по ошибке купил криптокотенка за 0,7 эфира, тогда как в реальности его цена составляла 0,03 эфира. Впрочем, ему в целом везло. По словам Тодда, надо вложить не менее 5 эфиров ($3500), чтобы появился хотя бы теоретический шанс заработать на криптокотятах. Настоящий прорыв у нашего игрока случился, когда за 12 эфиров (около $4800 на момент покупки, сейчас $8400) он купил рейтингового «кота» по кличке Старое кружево. Цена приобретения в итоге выросла почти до 30 эфиров.

В общей сложности Тодд потратил на «котят» 30 эфиров (текущий курс этой криптовалюты колеблется около отметки в $700). Всего он купил 35 криптокотят и сейчас пытается их распродать. Прибыль (без учета комиссии за транзакции) за неполный месяц игры составила более $42 тысяч. Однако, это чисто гипотетически, подчеркивает Verge.

Оставшиеся у Тодда 18 криптокотят не продаются. Сеть крайне нестабильна, очень часто невозможно провести листинг «котенка» — официально выставить его на продажу, так же, как любой официальной актив на реальной бирже. Многие в сообществе любителей криптокотят вообще сомневаются в том, что игра до сих пор способна приносить прибыль.

Самое главное: Тодд так и не рассказал о том, удалось ли ему превратить вырученные за «котят» эфиры в доллары и вывести их из мира криптовалют в офлайн. Сам предприниматель с трудом скрывает разочарование от своего опыта участия в игровой криптоэкономике. «Котенок — это еще одна форма криптовалютного токена, по сути, это новый альткоин», — говорит он, выражая при этом беспокойство, что сейчас крайне трудно выставить «котенка» на продажу и получить за него эфиры, поскольку сеть нестабильна. «Я просто не хочу держать столько денег на CryptoKitties», — признается Тодд.

Мы уже рассказывали о том, что в игре CryptoKitties установлен рекорд: «котенок» Genesis был продан за сумму в эфирах, эквивалентную $117 тыс. Всего лишь за неделю расклад в рейтинге криптокотят кардинально поменялся. Genesis по текущему курсу стоит уже $179,5 тысяч. При этом он теперь лишь на третьем месте. Самый дорогой криптокотенок сегодня — это Founder Cat #18 (Кот-основатель #18), чья цена в пересчете по текущему курсу эфира составляет $184 175. Логику криптоэнтузиастов понять непросто. Но в данном случае дело, видимо, в том, что Genesis — это что-то вроде уникального кошачьего бога, с помощью которого нельзя производить новых «котят». А вот Кот-основатель — «отец» пятерых «детишек», которых тоже можно продать за эфиры.