Необычные амплуа тракторов МТЗ, о которых мало кто знает 4 21.01.2018, 13:16

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Если трактор переоборудовать, он может измениться до неузнаваемости.

Классические трактора МТЗ-52, МТЗ-80, МТЗ-82 - казалось бы, что может быть обыденнее и привычнее? Но если трактор переоборудовать, он может измениться до неузнаваемости. Дополнительную "необычность" может обеспечить спецоборудование. О том, как могут меняться трактора после таких доработок, рассказывает издание abw.by.

Некоторые из этих вариантов делает сам Минский тракторный завод, другие - сторонние предприятия. По экзотичности что заводские, что "сторонние" варианты не уступают друг другу.

Один из самых распространенных вариантов доработки базового трактора - установка ковша спереди. В этом случае обычный трактор можно превратить во фронтальный погрузчик. Но если сзади поставить экскаваторную установку, то получится экскаватор-погрузчик. Это самый простой вариант.

Может быть, с точки зрения гидравлики и более просто, но более экзотично внешне выглядят автогрейдеры, полученные путем "подката" под трактор специальной конструкции. Любопытно, что при желании такой грейдер можно превратить обратно в трактор.

Еще одна экзотическая профессия сельскохозяйственного трактора после доработки - дорожный каток. Колеса заменяются металлическими вальцами - готов нехитрый укатчик. Трансмиссия базового трактора позволяет двигаться очень медленно как вперед, так и назад, что и необходимо катку.

А может ли трактор быть автовышкой? При наличии фантазии и умелых рук - легко. Сзади монтируют опоры, роль передних аутригеров выполняет бульдозерный отвал - для монтажных работ на высоте будет самое то. Хороший автогидроподъемник - изделие недешевое, а такая конструкция может служить бюджетной альтернативой.

Это же утверждение справедливо и для тракторов в роли автокранов. Здесь применена та же идея, что и в автовышке с предыдущего снимка, только люлька не используется. Заодно такой автокран остается маленьким бульдозером, так что сельхозтрактор может совмещать в себе два, казалось бы, мало совместимых типа строительных машин.

Сугубо белорусское изобретение - милицейский трактор-эвакуатор. Конечно, трактора с буксировочным устройством есть не только в нашей стране, но лишь у нас одно время они массово эксплуатировались в милицейской окраске и даже были оборудованы "гаишными" красно-синими световыми маяками.

На агрегатах все того же классического "Беларуса" сам тракторный завод еще в 1990-х годах создал так называемое "шасси универсальное" ШУ-356. Кабину установили над передним мостом, а сзади поставили самосвальный кузов. Обилие гидровыводов позволяло навешивать огромное количество спецорудий, сельскохозяйственных и коммунальных. Машину даже успели прозвать белорусским "Унимогом".

Со временем появилась сугубо дорожная версия "шасси универсального" на колесах одинаковой размерности. Такой вариант приглянулся дорожникам, которые ставят на него много вариантов своей "спецнавески". На этом фото - вариант с роторным снегоочистителем и распределителем противогололедных реагентов.

Самый экзотический вариант "шасси универсального" - локомобиль. Эта модификация называется МУ-466 и снабжена дополнительными железнодорожными колесами. Для перетаскивания вагонов на технологических путях закрытых территорий - отличное изобретение. Во много раз дешевле локомотива, да и на дороги общего пользования можно выезжать.

Существует тракторолокомобиль и в военном варианте. Эта версия называется "машина комбинированная железнодорожная МКЖ-416". Военные дополнительно устанавливают на нее оборудование для ремонта и обслуживание рельсового пути.

А в этом экзотическом транспортном средстве внешне уже ничто не напоминает о базовом сельскохозяйственном тракторе, хотя по ряду агрегатов это по-прежнему трактор. Такие специальные подземные автобусы Минский тракторный завод выпускает в небольших количествах по заказу "Беларуськалия".

Это далеко не все примеры того, что можно сделать из простого трактора, но даже такой набор показывает богатую вариативность, заложенную в простую конструкцию, отработанную десятилетиями.