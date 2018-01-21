В Беларуси католики, православные и протестанты молились за единство христиан 4 21.01.2018, 14:50

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Экуменические молитвы и богослужения прошли в храмах Минска и Гродно.

В рамках Недели молитвы за единство христиан в костелах Беларуси 20 января начались совместные экуменические молитвы и богослужения представителей разных христианских конфессий Беларуси. Первыми они прошли в храмах Минска и Гродно.

Темой недели молитв в этом году стали слова «Десница Твоя, Господи, прославилась силою» (Исх 15,6). Тексты к совместной молитве готовили верующие Карибских островов. В качестве символов, которые послужили интегральной частью экуменического богослужения по всему миру, было предложено использовать Библию и железные цепи. В руках угнетенных народов Библия всегда была источником утешения и освобождения, а кандалы — символом власти греха, который отделяет от Бога и друг от друга, сообщает Catholic.by.

В минской архикафедральном костеле экуменическое богослужение собрало представителей Католической, Православной и Протестантских Церквей и Библейского Общества в Беларуси. Во время богослужения железные цепи были отброшены и заменены человеческой «цепью рук» — символом единства и совместной деятельности против современного рабства и дегуманизации.

Со словом приветствия от Митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Павла выступил глава Синодального отдела Белорусской Православной Церкви протоиерей Николай Коржич. Он отметил важность того, что инициатива собраться принадлежит Католической Церкви и архиепископу Тадеушу Кондрусевичу.

«Это напоминает нам слова Христа, чтобы «все были едино». К сожалению, мир не хранит этого. Сегодня такое время, когда христиане, чтобы сохранить христианскую веру, должны объединить свои усилия», — заявил протоиерей.

Священник вспомнил встречу папы Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Гаване, отметив, что плоды той встречи ощущаются уже сейчас. «Будем же трудиться во имя Христа, пребывая в любви, согласии и взаимопонимании. И тогда нас благословит Господь Бог», — сказал он.

Протоиерей Александр Шимбалев, руководитель отдела образования и катехизации Минской епархии БПЦ, напомнил, что каждый верующий под воздействием Святого Духа призван «истреблять грех, который есть в этом мире». «У нас есть возможность никогда не следовать за искушением, как Христос, который прожил земную жизнь без греха. Каждый из нас должен стремиться к Божьей благодати, помня о том, что человек, освященный Богом, призван быть святым», — отметил протоиерей.

Пастор евангельско-лютеранской общины в Гродно Владимир Татарников напомнил слова апостола Иоанна, что христиан в мире узнают не по внешним атрибутам или обрядах, а по «любви между нами». «Мы собрались здесь как братья и сестры во Христе. Братская любовь — выше злости и враждебности. Христиане призваны проповедовать Евангелие всем людям словом и делом. Мы должны отказаться от плохих поступков, так как призваны следовать за Христом», — подчеркнул он.

О духовном кризисе в современном мире говорил исполнительный директор Библейского Общества в Беларуси Игорь Михайлов. По его словам, помочь преодолеть его может совместная работа конфессий. Игорь Михайлов отметил, что при Библейском Обществе в Беларуси создана межконфессиональная комиссия, которая будет работать над совместным переводом Библии, способствуя диалогу христианских конфессий.

«Надо молиться за успех в этом деле, чтобы в Беларуси появился общий для всех конфессий перевод Библии», — сказал представитель Общества.

Зампредседателя Союза евангельских христиан-баптистов епископ Александр Лотарев напомнил, насколько важно искать Христа в своей жизни. Он упомянул, что когда-то был секретарем Коммунистической партии, а затем работал военным летчиком. «У меня была насыщенная жизнь, но я никогда не встречался с Богом. Но пришел момент, когда я встретил Христа. Он освободил меня от пагубных привычек и начал делать чудеса в моей жизни», — добавил представитель Союза ЕХБ.

Епископ подчеркнул, что очень важно «сделать ревизию духовной жизни» и «очертить планы на 2018 год». «Господь Бог — наша сила. Поэтому не будем стесняться поднимать духовную планку в нашей жизни», — призвал он.

Апостольский визитатор для греко-католиков Беларуси архимандрит Сергей Гаек напомнил о важности доверия действию Святого Духа в жизни: «От нашего свидетельства зависит, придут ли люди ко Христу. Пусть эта молитва будет важным свидетельством того, что мы во Христе уже едины».

«Да будут все едино — это просьба Христа, которую мы должны выполнить», — отметил митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич. По его словам, разделение — это кровавые раны на теле Христа, которые происходят от злого духа. «Уже много сделано в деле единства христиан, но эта болезнь на теле Спасителя стала хронической», — добавил архиепископ, отметив, что встреча в Гаване Папы Римского и Патриарха «сломала много барьеров».

Архиепископ призвал собравшихся «к разрыву цепей конфессиональной обособленности». «Символика сегодняшней молитвы призывает нас к духовной свободе, чтобы мы были братьями и сестрами одной христианской семьи», — подчеркнул Митрополит Тадеуш Кондрусевич.

В заключение представители христианских конфессий, символически взявшись за руки, прочитали молитву «Отче наш».

В Гродно экуменическое богослужение в рамках Недели молитв о единстве христиан прошло в кафедральном соборе святого Франциска Ксаверия. В молитве, которую возглавил епископ католической Гродненской епархии Иосиф Станевский, приняли участие представители Римско-Католической, Греко-Католической и Православной Церквей, Евангелическо-лютеранской общины, Церкви полного Евангелия «Живое Слово» (пятидесятники), сообщает Grodnensis.by.

Православную Церковь представил протоиерей Александр Хомбак, настоятель храма святого Луки в Гродно, Греко-Католическую — настоятель прихода Матери Божьей Фатимской в Гродно о. Андрей Крот, Евангелическо-лютеранское сообщество в Гродно — диакон Юрий Лабоцкий, Церковь полного Евангелия «Живое Слово» — пастор Дмитрий Малюкевич.

В начале богослужения епископ Станевский призвал верующих к общей молитве, чтобы «царило единство между всеми учениками Христа». Иерарх напомнил, что все христиане принадлежат к единой семье Божьих детей, которые стремятся к спасению. «Приглашаю всех вас к молитве, в одной надежде, что будем возрастать в общении с нашим Спасителем Иисусом Христом и с нашими братьями и сестрами, которые стремятся к единству», — сказал епископ.

Отец Александр Хомбак из Православной Церкви в своем слове призвал всех к миру и любви. «Давайте будем жить в мире между собой. Всегда делать то, что истинно и правильно. Давайте прославлять вместе Бога не только губами, но и сердцем. Давайте с любовью относиться к нашим братьям, приносить им любовь», — сказал священник.

«Нас разделяет человеческое, а не Божие, потому что Божье не разделяет, а объединяет, дает благословение, дарит мир и единомыслие, любовь, оздоровление и спасение», — заметил диакон Юрий Лабоцкий из Евангелическо-лютеранской общины.

Диакон напомнил, что все христиане призваны проповедовать Евангелие всем людям словом, делом и свидетельством своей жизни, и добавил: «Нам нужно быть всегда готовыми отказаться от человеческого ради основного Божьего дела, к которой призваны».

Пастор Дмитрий Малюкевич из Церкви полного Евангелия «Живое Слово» подчеркнул, что молитва является доступом к Божьей силе, и сделал акцент на том, что силой каждой Церкви являются люди.

«Величайшая сила Церкви — это сами ее члены, искупленные и спасенные Христом. Поэтому другие должны в нас видеть братьев и сестер, тех, кто служит тебе и кому служишь ты», — отметил пастор и напомнил, что силой для каждого человека должен быть Иисус Христос, победивший зло и несущий людям мир.

Отец Андрей Крот из Греко-Католической Церкви в своем выступлении обратил внимание, что все вместе призваны изменять мир к лучшему. «В сегодняшнем мире есть мы — христиане, — и благодаря нашей молитве, присутствия и верности этот мир еще существует, несмотря на то, что есть много зла и греха. Мы призваны этот мир изменять, все вместе. Это наше задание — всех христиан вместе», — подчеркнул священник.

Епископ-помощник Гродненской епархии Иосиф Станевский обратил внимание, насколько актуальна сегодня в мире Божья правда. «Современный мир, который отмечен религиозной индифферентностью — более того, агрессией ко всему, что христианское, — нуждается в провозглашении Евангелия не только тем, что никогда не слышали ее, но также и среди тех, которые имеют христианские корни и для которых Божья истина должна быть желанной, как корка насущного хлеба», — сказал иерарх.

По словам епископа, шагая дорогой к единству, все призваны давать совместное свидетельство против вызовов нашего времени, таких, как секуляризация и безразличие, релятивизм и гедонизм, и должны вместе защищать хрупкие, но очень важные темы начала жизни человека и его согласного Божественному Провидению уходу к новой действительности в Царстве Божьем.

«Каждый призван вносить свой вклад в осуществление очередных шагов, ведущих к полному общению между всеми учениками Христа, не забывая никогда, что она является прежде всего даром Бога, о котором мы должны неустанно просить», — добавил епископ Станевский.

Все присутствующие в кафедральном соборе, держась за руки, произнесли молитву «Отче наш», которой научил Иисус Христос, и передали друг другу знак мира, a представители христианских общин зажгли от пасхала символические свечи, свет от которых передавался всем участникам богослужения. Зажженные свечи, как свет Христа, стали символом пламя, лучи которого освещают весь мир.

В заключение богослужения епископ Станевский поблагодарил всех за участие и уделил пастырское благословение.