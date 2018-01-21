Премьер-министр Польши: Моя семья родом из-под белорусской Дисны
- 21.01.2018, 23:07
- 2,403
Матеуш Моравецкий в польский праздник День бабушки вспомнил о своих предках.
Ежегодно 21 января в Польше отмечается День бабушки.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поздравил польских бабушек и дедушек с их праздником.
Глава Кабмина Польши посетил дом пожилых людей в городе Остроленка, который расположен в 120 км от Варшавы. Жители дома угостили премьер-министра шарлоткой и кофе, передает «Польскае радыё».
Матеуш Моравецкий пообщался с ними о проблемах старшего поколения и о том, что их радует и что огорчает.
Польский премьер также упомянул своих бабушек и дедушек, напомнив, что часть его семьи родом из-под белорусской Дисны.
Председатель Совета министров пожелал польским бабушкам и дедушкам исполнения мечтаний, много здоровья и радости от общения с внуками.
День бабушки в Польше отмечается 21 января, 22 января - День дедушки.