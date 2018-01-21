Премьер-министр Польши: Моя семья родом из-под белорусской Дисны 21.01.2018, 23:07

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Фото: «Польскае радыё»

Матеуш Моравецкий в польский праздник День бабушки вспомнил о своих предках.

Ежегодно 21 января в Польше отмечается День бабушки.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поздравил польских бабушек и дедушек с их праздником.

Глава Кабмина Польши посетил дом пожилых людей в городе Остроленка, который расположен в 120 км от Варшавы. Жители дома угостили премьер-министра шарлоткой и кофе, передает «Польскае радыё».

Фото: «Польскае радыё»

Матеуш Моравецкий пообщался с ними о проблемах старшего поколения и о том, что их радует и что огорчает.

Польский премьер также упомянул своих бабушек и дедушек, напомнив, что часть его семьи родом из-под белорусской Дисны.

Председатель Совета министров пожелал польским бабушкам и дедушкам исполнения мечтаний, много здоровья и радости от общения с внуками.

День бабушки в Польше отмечается 21 января, 22 января - День дедушки.