Неслышащему брестчанину не дали кредит из-за отсутствия телефона 11 22.01.2018, 18:45

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Аркадий Самосюк

Фото с сайта vb.by

Магазин отказал жителю Бреста в покупке телевизора в канун Нового года.

Инвалид по слуху Аркадий Самосюк в канун Нового года решил купить новый телевизор. И таким образом сделать подарок всей семье. Но в магазине ему отказали в оформлении кредита. Сослались на то, что у покупателя нет... телефона. Но зачем он неслышащему?

Увы, телефона нет ни у 45-летнего Аркадия Петровича, главы семейства, ни у жены Светланы, ни у родителей, ни у сестры. Из-за ненадобности. Они все не различают звуков с рождения, так распорядилась природа. А вот дочка родилась здоровая, все слышит. И у нее есть мобильник. Но она несовершеннолетняя, пишет vb.by.

Телефона нет — и кредита нет!

Эту историю в канун новогодних праздников поведала председатель областной организации ОО «Белорусское общество глухих» Валентина Красненко. После того, как ни с чем вернулась вместе со своим подопечным из магазина бытовой техники. Слезы на глазах были у обоих.

— Накануне Нового года Аркадий Петрович Самосюк попросил сурдопереводчика, чтобы оформить кредит и купить телевизор, — рассказывает В. Красненко. — Мы вместе зашли в магазин и выбрали дешевый телевизор за 600 рублей. Продавец дала нам бумажки, чтобы шли оформлять кредит. Аркадий Петрович достал паспорт… Дошло дело до домашнего или мобильного телефона. Аркадий Петрович через меня пояснил, мол, телефона нет… Девушка говорит: «Тогда дайте телефон жены!» Мы снова показываем: у них нет телефона. Тогда у родственников… Я говорю, что есть мама, папа преклонного возраста, но у них также нет телефонов, потому что они абсолютно глухие. С сестрой та же самая ситуация… Сначала девушка хотела звонить дочке, но ей 14 лет. И такой вариант сразу отпал. «Не положено!» — заключила оформляющая кредит. Вижу, подопечный мой расстроился… Говорю, раз такая ситуация, у меня есть удостоверение переводчика, я — руководитель организации. Запишите любой мой телефон — домашний или мобильный. В ответ снова: «Не положено!»

Не помогли заверения Валентины Петровны о том, какой это ответственный и добросовестный работник, платежеспособный, что она ручается за него как за члена организации.

— Это еще хорошо, что он не слышал наши разговоры! — с возмущением заканчивает рассказ собеседница. — У взрослого мужчины и так были слезы на глазах.

Лучший дворник и среди слышащих

К слову, Аркадий Самосюк, о котором идет речь, 16 лет трудится в ЖЭСе № 2 Бреста дворником. За это время признавался лучшим и среди слышащих коллег. У него всегда на участке образцовая чистота и порядок. Некоторое время работал на специализированом предприятии «Промбрис» на улице Куйбышева, но со временем его снова забрали в ЖЭС. Получает зарплату и «пенсию» по инвалидности, то есть платежеспособен. Жена трудится на предприятии «Промбрис».

— Получается, если у человека нет телефона, ему не положен кредит? — возмущается руководитель общества глухих. — Именно так нам и сказали в магазине. Я была в таком шоке!

Валентина Петровна стала звонить в Минск, в ООО «ПриватЛизинг» — компанию, в которой не удалось оформить кредит. Услышала все тот же ответ: «Не положено»! Обратилась в областную торговлю, соцзащиту, стала писать письма… Возмущению не было предела. Говорит, незадолго до этого, ко Дню инвалида, собирала сведения о том, как у нас заботятся о людях с ограниченными возможностями. На бумаге с этим полный порядок. А в жизни…

Строчка в анкете-заявлении

Спустя время областная организация ОО «Белорусское общество глухих» получила ответ от Национального банка Республики Беларусь. Ибо в соответствии с указом президента страны от 25.02.2014 года № 99 «О вопросах регулирования лизинговой деятельности» Нацбанк осуществляет контроль за соблюдением законодательства о лизинговой деятельности.

«В рамках выполнения данного требования законодательства о лизинговой деятельности ООО «ПриватЛизинг» разработана анкета-заявление, которая предписывает необходимость заполнения всех информационных строк, в том числе указание номера телефона. Локальными нормативными актами организации установлено, что оценка потенциального лизингополучателя осуществляется только на основании надлежаще заполненной анкеты-заявления. Данный нормативный акт не предусматривает разграничений в заполнении анкеты-заявления, в том числе при ее заполнении лицами с ограниченными возможностями», — говорится в письме.

И далее, может быть, самое важное. «В целях соблюдения принципов Конвенции о правах инвалидов, Национальный банк рекомендовал ООО «ПриватЛизинг» внести изменения в локальные нормативные акты, которые обеспечат устранение препятствий и барьеров для создания условий доступа инвалидов наравне с другими физическими лицами к услугам, предоставляемым населению. Такие же рекомендации направлены в Ассоциацию лизингодателей».

А в другом банке — без проблем!

Казалось бы, можно радоваться. Но Валентина Красненко не стала ждать изменений нормативных актов. Мы знаем, какой срок может пройти. На носу были праздники и испорченное настроение. Через несколько дней на свой страх и риск с Аркадием Самосюком пошли в другой магазин — на проспекте Машерова, 72.

Все с тем же желанием — приобрести телевизор. Причем по той же системе. И — о, чудо! Какими же были удивление и радость обоих, когда консультант от банка «Москва-Минск», дойдя до злосчастной строчки с телефоном, вошел в положение и записал телефон Валентины Петровны. Сравнительно быстро проверили информацию и дали разрешение на кредит и покупку.

Телевизор приобрели почти за тысячу рублей, дороже, чем тот, что приглянулся ранее. Так что подарок к Новому году все же состоялся. А вопросы у инвалидов и поддерживающей их организации остаются…