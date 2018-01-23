Утвержден план праздничной акции 25 марта в Минске 4 23.01.2018, 11:55

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Фото: racyja.com

Уличное шествие станет кульминационным моментом в праздновании 100-летия БНР.

22 января в офисе Партии БНФ в Минске состоялось расширенное заседание оргкомитета по празднованию 100-летия Белорусской Народной Республики.

Об этом сайту Charter97.org рассказал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель:

- Вчера оргкомитет по празднованию 100-летия Белорусской Народной Республики рассмотрел итоги работы рабочей группы и утвердил их.

Мы еще раньше договаривались о том, что именно оргкомитет занимается всеми вопросами, связанными с празднованием юбилея БНР, а массовая уличная акция 25 марта – это главное, кульминационное мероприятие праздничного цикла.

- Какие конкретные решения рабочей группы утвердил оргкомитет?

- Оргкомитет утвердил трех сопредседателей рабочей группы, ответственных за разные направления в подготовке празднования 100-лети БНР. И утвердил план проведения уличной акции 25 марта в Минске.

Уличная акция планируется 25 марта с 14.00 до 18.00. Сбор участников – в 14.00-14.45 на площади Якуба Коласа. Шествие от площади Якуба Коласа до площади Свободы запланировано с 14.45 до 16.00 по проспекту Независимости и улице Ленина. Митинг-концерт пройдет с 16.00 до 18.00 на площади Свободы.

Также оргкомитет утвердил текст заявки в Мингорисполком и решение о том, что ее подписывают всех организаций, партий, общественных движений, которые приняли решение о совместном праздновании 100-летия БНР в центре Минска.

Оргкомитет также принял решение обратиться в ряд министерств и ведомств, а также в государственные СМИ с предложением присоединиться к празднованию 100-летия БНР, и в первую очередь – к подготовке и проведению уличного шествия. Мы рассчитываем, что власти пойдут нам навстречу. Во всяком случае, своим ответом власти покажут, насколько для них важна независимость Беларуси.