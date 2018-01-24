Первый замминистра информации о блокировке «Хартии'97»: Решение принято, детали позже

Первый замминистра информации о блокировке «Хартии'97»: Решение принято, детали позже40
- 24.01.2018, 20:18
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Чиновник подтвердил блокировку в Беларуси сайта Charter97.org.
Первый заместитель министра информации Игорь Луцкий подтвердил блокировку сайта «Хартии-97».
«Наша Нiва» связалась с руководством Министерства информации.
Министр информации Александр Карлюкевич в эти дни на больничном, он посоветовал обратиться к своему заместителю Игорю Луцкому.
«Давайте так: сегодня уже рабочий день закончился. Завтра будут все официальные сведения, простите, ничего больше не скажу. Решение принято», - сказал Луцкий.