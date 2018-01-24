Первый замминистра информации о блокировке «Хартии'97»: Решение принято, детали позже 40 24.01.2018, 20:18

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Игорь Луцкий

Чиновник подтвердил блокировку в Беларуси сайта Charter97.org.

Первый заместитель министра информации Игорь Луцкий подтвердил блокировку сайта «Хартии-97».

«Наша Нiва» связалась с руководством Министерства информации.

Министр информации Александр Карлюкевич в эти дни на больничном, он посоветовал обратиться к своему заместителю Игорю Луцкому.

«Давайте так: сегодня уже рабочий день закончился. Завтра будут все официальные сведения, простите, ничего больше не скажу. Решение принято», - сказал Луцкий.