«Украинская правда»: Белорусский сайт «Хартия-97» призывает к солидарности 4 24.01.2018, 20:53

1,941

В Беларуси заблокирован доступ к независимому сайту «Хартия-97».

По данным журналистов, сайт «Хартия-97» внесен в список ограниченного доступа для поставщиков интернет-услуг. При этом ресурс открывается из других стран, передает «Украинская правда».

Ресурс оказался в списке 24 января на основании решения Министерства информации.

Создатели сайта призвали журналистов, правозащитников и читателей к солидарности:

«Блокировкой самого посещаемого независимого сайта нанесен очередной удар по свободе слова в Беларуси. 20 лет с нами боролись власти путем различных репрессий: от блокировок до арестов и убийств журналистов. Мы будем защищать сайт всеми доступными способами, в том числе на международном уровне».

В Беларуси список сайтов, подлежащих блокировке, составляется на основании решений, принимаемых Министерством информации. Инициировать блокировку ресурса может любой гражданин Беларуси – для этого он делает соответствующий запрос в профильное ведомство.

Если Мининформ принимает решение о блокировке, то в течение трех рабочих дней уведомляет об этом владельца сайта (если это белорусская компания или гражданин страны) и Государственную инспекцию по надзору за электросвязью (БелГИЭ).

Инспекция ведет список сайтов, подлежащих блокировке. Провайдеры имеют доступ к этому списку и должны проверять его ежедневно. После того, как сайт включают в список, поставщики интернет-услуг обязаны закрыть к нему доступ в течение суток.